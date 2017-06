Desivé zážitky spoza mreží, z ktorých dostaneš zimomriavky. Filmy nám o väzení prinášajú len slabý odvar

Väzenie rozhodne nie je vysneným miestom nikoho z nás. A aj keď sa v tých slovenských udržiava pomerne poriadok, tie z iných krajín - napríklad v USA či na Blízkom východe - sú o niečo drsnejšie. Väzenia s najhoršími trestancami zažívajú vraždy, vzbury, bitky či mučenie na dennom poriadku a niekedy si ani strážcovia netrúfajú zasiahnuť. Filmy nám často prezentujú znásilnenia alebo tajné obchodovanie so zbraňami či drogami, no podľa niektorých ľudí ide len o slabý odvar toho, čo sa za múrmi väzenských budov skutočne odohráva. A tak sa to niekto opýtal na Reddite a s ich zážitkami z väzenia sa podelili stovky ľudí.

Môj bratranec prišiel z väzenia len nedávno. Rozhovoril sa o tom, čo tam zažil, no najznepokojujúcejšia vec sa stala počas obeda. Jedáleň bola priamo pod schodiskom, zo stolov teda bolo vidno na zábradlia všetkých poschodí. Cez to na treťom poschodí sa úmyselne nahol muž a jednoducho skočil dole. Padnúc na jeho hlavu si zlomil väzy a do niekoľkých sekúnd bol mŕtvy. Reakcie všetkých pri jedle boli len "Hm. Fúha." alebo "To muselo byť nepríjemné." a ihneď sa vrátili k jedlu.

Vo väzení som bol len tretí deň a v spoločenskej miestnosti som sledoval správy spolu s nejakým ďalšími väzňami. Príbeh bol o nejakom mladom mužovi, ktorý pobodal dve deti. V tom som si uvedomil, že ten muž sedí hneď vedľa mňa. Vymenili sme si krátke pohľady a dojedli cereálie.

Vo väzení veľa žien nestretneš, no mne sa to podarilo. Po krátkom rozhovore som zistil, že mala dvoch bratov. Za mrežami bola kvôli smrti nejakého jej rodinného príslušníka. Kvôli túžbe po dedičstve sa spolčila s jedným z jej dvoch bratov a jeho manželkou. Všetci traja chytili druhého brata, rozrezali ho na kusy a hodili do ohňa.

Môj kamarát pracuje ako právnik v okresnom väzení. Raz sa so mnou podelil o mimoriadne nepríjemný príbeh. Na odvykačku prišiel muž závislý na metamfetamíne a keď ho ostatní narkomani zazreli, začali mu olizovať vyrážky a rany, keďže sa ich prostredníctvom chemikália vylučovala.

Pamätám si, ako som v spoločenskej miestnosti pozeral spolu s ostatnými väzňami nejaký hlúpy horor. V ňom sa chlapík prikradol za nejaké dievča a podrezal jej hrdlo. Na to začal chlap vedľa protestovať, že hrdlo sa predsa podrezáva úplne inak.

Môj kamarát pracuje vo väzenskej nemocnici. Jedného muža prichytili, ako prehltol balón plný heroínu, tak ho tam odviedli. V podstate sa nedalo nič robiť, než len čakať, kým to ten muž cez výkaly vylúči von, no keď sa tak stalo, okamžite balón vyhrabal zo svojho exkrementu a prehltol to znova. Opäť trebalo čakať, kým to z neho vyjde prirodzenou cestou, no tentokrát sa naňho dával extra pozor. Keď vylúčil výkaly, vrhlo sa naňho niekoľko mužov, no jemu sa nejakým zázrakom opäť podarilo vytiahnuť balón z jeho výkalov a opäť ho skonzumovať. Nikto nechápe, o čo mu išlo, no ten balón ho takmer zabil. A navyše je to nepredstaviteľne nechutné.

Môjmu bratovi odňali slobodu na šesť mesiacov. Za kokaín. Slabý trest, no silné zážitky. Jednej noci sa prebudil, ako naňho kvapká niečo vlhké. Pozrel sa smerom hore na poschodovú posteľ a po chrbte mu prebehli zimomriavky. Jeho spoluväzeň sa v noci podrezal.

Bol som vo väzení v Azerbajdžane. Neviem ako väzenia fungujú v tvojej krajine, no v Azerbajdžane sa vytvorila vlastná ekonomika. Každý bol platený za svoju prácu a dostával presne toľko peňazí, aby si mohol kúpiť jedlo či pitie. Stále však boli všetci v uzavretom priestore. Najšialenejšia vec však bola, ako sa ľudia predávali za sex. Ručná práca mohla stáť v prepočte asi dolár, so zapojením úst cena vystrelila na možno päť dolárov. Bol som svedkom toho, ako jeden muž druhému ponúkol desať dolárov za sex, no on odmietol. Potom mu však ponúkol ešte aj termosku, no a dohoda bola na svete.

Prevážali nás do iného väzenia, klasickým modrým autobusom. V zadnej časti sedeli dvaja muži. Jeden bol odsúdený na päť rokov, druhý na doživotie. Ten druhý bol úplne mimo zmyslov a toho, čo bol odsúdený na päť rokov, začal hrýzť a mlátiť putami do hlavy. Otriasal sa celý autobus a kým strážnici stihli zasiahnuť, muž bol už mŕtvy.