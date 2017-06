Na českom internete sa do vtipnej diskusie pustili najväčší predajcovia elektroniky aj Škoda. Alza je všetkým so svojím predajom Tesly na smiech

Pravdepodobne ste už všetci mali možnosť zaregistrovať, že jeden z najväčších predajcov elektroniky v našich dvoch malých krajinách zaradil medzi svoje produkty aj eletromobily značky Tesla. Síce za nekresťanské ceny, ale predsa. Alza a jej stránky však fungujú zvláštnym spôsobom a prakticky zavádzajú zákazníka pri každej možnej príležitosti. Používajú lacné techniky a napríklad sa snažia nalákať vás na kúpu produktu tým, že k nemu píšu, koľko zákazníkov ho práve sleduje a koľko si ho už zakúpilo. Tentokrát sa však prerátali viac ako zvyčajne, na čo upozornil aj ich konkurent na svojej oficiálnej facebook stránke, ktorú našťastie sleduje skoro sto tisíc ľudí.

Každému je snáď jasné, že systém zobrazujúci históriu objednávok daného produktu je viac než zavádzajúci a v skutočnosti ide o obyčajný generátor, ktorý by mal v zákazníkovi vytvoriť pocit, že rovnakú vec potrebuje aj on. Alza však asi nepozná mieru a podľa obrázku vyššie vraj predajú štyri Tesly za hodinu. Aj keď na sklade majú len dve. Žiadný problém. Keďže czc v príspevku označil aj Škodu a tá pôsobením na sociálnych sieťach veľmi dobre známa, reakcia na seba nenechala dlho čakať a marketingové oddelenie zareagovalo skutočne vtipne. Následne sa do diskusie pridal aj Datart, ktorý má pravdepodobne rovnako z fungovania stránok Alzy srandu. Samotná Alza sa k tomu pochopiteľne nevyjadrila, veď v konečnom dôsledku sa vlastne ani nedokáže brániť.

Na záver prikladáme aj celý pôvodný príspevok.