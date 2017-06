Na čo slúžia tie otravné vlákna, ktoré ti zavadzajú pri jedení banánu? Keby neexistovali, v skutočnosti by si zrejme chutný banán do úst nedal

Konzumácia banánov sa pre niektorých ľudí nezaobíde bez toho, aby po ošupaní plodu ešte neodstránili aj otravné vlákna nachádzajúce sa pri jeho povrchu. Najčastejšie majú s vláknami problém deti či mladší ľudia, ktorým sa zdajú príliš zvláštne na to, aby si ich jednoducho dali do úst spoločne so samotným banánom, a preto strávia niekoľko desiatok sekúnd ich precíznym odstraňovaním. Portál Huffington Post sa preto na problematiku banánových vlákien pozrel trochu detailnejšie a po konzultácii s odborníkom prišli jeho reportéri na to, čo sa skutočne skrýva vnútri nášho ovocia.

Na začiatok si treba pripomenúť, že aj vývoj obyčajného banánu vyžaduje komplexný proces, pri ktorom do plodu prúdia látky potrebné na jeho dozretie. Banány vyžadujú vodu, živiny či minerály na to, aby mohli nadobudnúť svoj potrebný žltý odtieň a sladkú chuť, a práve v tejto fáze do hry vstupujú vodiace pletivá alias naše otravné vlákna. Vlákna, ktoré vidíš po ošúpaní banánu, sa nazývajú floémové pletivá a v praxi zabezpečujú to, že všetky potrebné živiny sa pri vývoji ovocia rovnomerne dostávajú aj do jeho hornej časti, ale aj do tej strednej či spodnej. Aj keď nevyzerajú práve najlákavejšie, chemik Nicholas D. Gillitt vysvetľuje, že ako súčasť banánov sú samozrejme bezproblémovo jedlé. V porovnaní s banánovým plodom síce zrejme majú rozdielnu nutričnú stavbu, a teda o dosť viac vlákniny ako banán, ale nášmu telu pri ich konzumácii v žiadnom prípade nehrozí akýkoľvek problém.

Doktor Gillitt dokonca povedal, že ak by existovali záujemcovia s dostatočným množstvom peňazí, zrejme by bolo možné vyvinúť aj banány bez floémových pletív, avšak nikto sa ešte nikdy oficiálne nesťažoval na to, že by mu pletivá výraznejšie vadili, a tak to jednoducho nemá ekonomický zmysel. Pri ďalšej konzumácii banánu preto neváhaj a zjedz aj otravné vlákna, ktoré si možno v detstve poctivo odstraňoval, pretože ti určite neuškodia a aspoň do tela dostaneš o trošičku viac vlákniny.