Keď zlodeja v LIDLi zbadali predavači, začal preliezať cez regály. Vtipné video z bratislavského obchodu nakoniec vyvrcholilo stretom s políciou

V LIDLi mali poriadny rozruch. Na internete sa od používateľa Mariana Cernaka zjavilo video zobrazujúce vtipnú situáciu v predajni, ktoré okamžite vystrelilo aj do YouTube Trendov. Podľa autora sa všetko udialo v pobočke na Gagarinovej ulici v Bratislave, kde sa pochybný zlodej, pravdepodobne pod vplyvom omamných látok, pokúsil ukradnúť tovar. Podozrivú osobu si však personál obchodu všimol a aj úspešne chytil, aspoň sa tak zo začiatku zdalo. Začali ho odvádzať, no zlodej sa personálu vymkol a znovu vtrhol medzi tovar. Keď si však všimol, že ulička pred ním je zablokovaná, stočil to doľava a únikovú cestu hľadal priamo medzi fľašami s alkoholom.

To ho však podstatne zdržalo a s pomocou ostatných ľudí sa konečne s istotou ocitol v rukách zamestnancov predajne. Cestou mu však ukradnutý tovar z batohu vypadol, a tak začal tvrdiť, že on predsa nič neukradol a tovar sa cestou zhodil. Zamestnancov to však vôbec nepresvedčilo a s istotou zlodeja chytili. Video však pokračuje ďalším. To už zobrazuje situáciu, kedy je zlodej v spoľahlivých rukách slovenskej polície, no počas nasadzovania pút mu z úst vyšli mnohé klenoty. Tvrdil napríklad, že nemôže dýchať, aj keď následne vytrvalo mlel ďalšie dve minúty. Keď mu pôvodná stratégia nevyšla, začal sa vyhovárať na prasknutie vredu a požadoval okamžitý príchod sanitky. Na žiadosť polície nakoniec musel Marian telefón vypnúť, no vyzerá to tak, že si zlodeja policajti odniesli so sebou.