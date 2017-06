1000 lajkov alebo ho pustím! Otec vystrčil svoje dieťa z okna na 15. poschodí, aby na Facebooku získal väčšiu popularitu a skončil vo väzení

Ľudia sú dnes schopní urobiť takmer čokoľvek, aby získali na sociálnych sieťach pozornosť ostatných užívateľov a najnovšie na to doplatil chlapík z Alžírska. V hlavnom meste Algiers vystrčil z okna svojho malého syna a zatiaľ čo ho držal len jednou rukou, tou druhou fotografoval. Malého chlapca držal len za tričko a to rovno z 15. poschodia, takže nešlo o žiadnu nevinnú detskú hru, čo sa otcovi nevyplatilo, pretože keď fotografiu nahral na svoj profil na Facebooku, zniesla sa naňho vlna kritiky. Do popisu fotografie totiž napísal, že ak nedostane 1000 lajkov, tak chlapca pustí a nechá padnúť z okna, po čom ho ľudia vo veľkom začali nahlasovať a správy o hazardérovi s detským zdravím sa dostali dokonca aj na políciu. Otec sa potom pri výsluchu priznal, že fotografiou chcel len pobaviť svojich známych a získať na Facebooku väčšiu popularitu, čo sudcu napokon vôbec nezaujímalo a naparil mu 2-ročný trest odňatia slobody. Na internete predsa len človek nemôže robiť čokoľvek sa mu zachce.

