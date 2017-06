Manželia po 10 rokoch pridali do svojho vzťahu ďalšiu ženu a žijú v trojici. Vraj to pomohlo ich sexuálnemu, ale aj rodičovskému životu

Viacerí naši čitatelia si zrejme budú pamätať na článok spred takmer mesiaca, v ktorom sme predstavovali muža s dvoma priateľkami. Mnohí muži mu vtedy závideli, ale zdá sa, že vzťah muža s dvomi ženami nie je až taký neobvyklý. Matthew a Michelle Catanovci sa spoznali ešte pred desiatimi rokmi a o chvíľu na to už spolu začali chodiť, avšak život im po jednej dekáde úplne zmenila 26-ročná Courtney. Manželia žijúci v americkej Kalifornii pred dvomi rokmi využili služby jednej zo zoznamovacích aplikácií a našli tam práve Courtney, ktorú si najskôr pozvali na niekoľko stretnutí a všetko vyzeralo tak idylicky, že s ňou vytvorili vzťah v trojici. Courtney si už dlhší čas zvyká na to, že ju dvaja synovia Matthewa a Michelle nazývajú mamou, pretože sa o nich každý deň stará, zatiaľ čo biologickí rodičia chodievajú do práce, a tak deti nemajú o pozornosť núdzu.

Matthew je so svojím vzťahom v trojici veľmi spokojný, keďže o sebe hovorí ako o náročnom mužovi, ktorému na splnenie všetkých snov nepostačovala len jedna žena. Zlepšil sa teda nielen ich rodičovský život, pretože Courtney trávi svoje dni s deťmi, ale aj sexuálny život vďaka tomu, že si v spálni užívajú sex v trojici. Nikto pritom nie je žiarlivý a ak si niektorý z nich musí oddýchnuť, potom je aj tak spokojný, pretože všetci traja sa vraj veľmi radi pozerajú na svojich partnerov. Vzájomnú lásku neváhajú prejavovať ani na sociálnych sieťach a už sa im dokonca podarilo stretnúť aj s ďalšou rodinou žijúcou v trojici, a tak sa zdá, že nezvyčajné rodinné usporiadanie pomaly získava medzi ľuďmi popularitu.

