Trnavské mýto je hanbou Bratislavy. Špinavý a nebezpečný podchod tvorí každodennú realitu, ktorú Bratislavčania zažívajú

Ak v Bratislave žiješ alebo si ju niekoľkokrát navštívil, určite poznáš križovatku známu ako Trnavské mýto. Oddeľuje centrum od východnej časti Bratislavy a je bránou do Starého Mesta, najmä pre ľudí prichádzajúcich z priľahlých dedín ležiacich na východ od hlavného mesta. Okrem iného je Trnavské mýto mimoriadne dôležitým dopravným uzlom a križujú sa tu linky mestskej hromadnej dopravy spájajúce snáď každú mestskú časť. Vyše desať autobusových zastávok je poprepájaných rozsiahlym podchodom, ktorý avšak už na cti Trnavskému mýtu nepridáva.

Samotný podchod bol postavený už v 70. rokoch minulého storočia a odvtedy svoju tvár takmer vôbec nezmenil. Na vtedajšiu dobu pôsobilo Trnavské mýto priemerne. V roku 1989 avšak padlo do správy magistrátu a mestskej časti Nové Mesto. Následkom toho sa križovatka stala terčom reklamných agentúr, čo jej na kráse rozhodne nepridalo. Na stenách podchodu vznikli desiatky reklamných plôch na Trnavské mýto sa už desaťročia sťažujú Bratislavčania i ostatní obyvatelia. Dnes sa na streche Starej tržnice dokonca nachádza najväčšia reklamná plocha na Slovensku.

Podchod je v dnešnej dobe využívaný vo veľkej miere, no treba povedať, že čiastočne si za jeho stav môžu aj samotní obyvatelia. Nefunguje niekoľko eskalátorov a graffiti sú v podchode i v okolí viac než populárne. Podchod prešiel viacerými úpravami i menšími rekonštrukciami, jedna z najväčších sa konala v roku 2011, kedy prebehol hokejový šampionát. Čistota však pominula po pár týždňoch a dnes je Trnavské mýto útočiskom bezdomovcov, v noci narkomanov, a nie je tu ťažké nájsť ani moč či iný odpad.

Plány na obnovu podchodu tu však, samozrejme, sú. Hovorí sa o nich už od roku 2011, no vyzerá to tak, že sa veci znovu začali hýbať dopredu, keďže najnovšia iniciatíva pochádza len z novembra minulého roku. Stojí za ňou firma Immocap Group, ktorej patrí aj obchodný dom Central hneď za rohom. Nový podchod by mal byť hotový na jar v roku 2018 a v podstate sa čaká len na potrebné povolenia (už 8 mesiacov). Do skvalitnenia verejného priestoru by sa mali vraziť minimálne dva milióny eur.

Ako sme už nedávno písali, práve v tomto podchode prebehne najbližšia akcia Spots. Do kalendára si preto poriadne poznač dátum 27. jún, keďže práve v tento deň predstaví akademický maliar Ján Hrčka svoje doslova punkové diela aj desivé portréty na toaletách v podchode na Trnavskom mýte. Divné? Možno. Nakoľko prejde podchod v blízkej dobe rozsiahlou reknoštrukciou, ide o poslednú možnosť vychutnať si atmosféru zvláštneho miesta na vlastnej koži. V každom prípade sme si viac než istí, že si jedinečnú udalosť nemôžeš nechať ujsť, keďže nebude chýbať ani ľadovo namrazený Jägermeister a tiež atraktívny sprievodný program. Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie a nevieme sa dočkať, čím nás tvorcovia prekvapia. Ak si si doteraz myslel, že chodievaš na netradičné akcie a nenavštívil si Spots, vlastne ani nevieš, o čom hovoríš.