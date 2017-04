Xiaomi sa opäť inšpirovalo konkurenciou. Novinka Mi 6 dostala duálny foťák v štýle veľkého iPhonu

Od začiatku nového roka stihlo uzrieť svetlo sveta hneď niekoľko high-end mobilov a dnes sme sa dočkali ďalšieho zaujímavého kúsku. Keďže ale ide o známu čínsku značku, ktorá má v obľube napodobňovať úspešné produkty od konkurencie, tak nás podobnosť jej novinky s inými modelmi už asi ani neprekvapí. Dizajn Xiaomi Mi 6 vám totiž bude po vizuálnej stránke pripomínať Honor 8 a po tej hardvérovej zase najnovší iOS smartfón, iPhone 7 Plus.

Ak si odmyslíme drobné vizuálne zmeny, prevedenie konštrukcie Mi 6 sa oproti predchádzajúcej generácii Mi 5 príliš nelíši. Znovu máme k dispozícii kombináciu kvalitného hliníku a dvoch kusov odolných skiel, avšak s citeľne oblejšími krivkami, čo sa zase odrazí na lepšej ergonómii.

Here's a first look at Mi 6. Notice the new four-sided 3D glass feature? pic.twitter.com/HlXJr3riUB

Rovnako stojí za zmienku, že Xiaomi tentokrát zvolilo aj modré prevedenie, ktoré dopĺňa tradičné čierne či biele. Kovový rámik môže nadobudnúť tri rôzne farby, a to buď čiernu, striebornú alebo zlatú. Na pulty obchodov dorazí aj exkluzívna edícia s 18-karátovým zlatom a zadnou stranou s tvrdou keramikou, ktorá nahradila spomínané sklo.

V zozname technických špecifikácií figuruje moderný čipset Snapdragon 835, až 6 GB operačná pamäť RAM a na zadnej strane nájdete dvojicu 12 megapixelových fotoaparátov, ktoré však nespolupracujú. Ich fungovanie sa dá prirovnať k fungovaniu duálneho fotoaparátu v 5,5-palcovom iPhone, pretože jeden ponúka klasický, čiže širokouhlý objektív, zatiaľ čo ten druhý tele objektív zabezpečujúci optický zoom, teda priblíženie záberu bez straty kvality. A nie, nechýba ani režim Portrét a ani 4-osá optická stabilizácia obrazu.

With a 5.15" screen, Mi 6 has excellent hand feel. It is splash-resistant, with the SIM tray also sealed against splashes! pic.twitter.com/7HnQAY52TJ