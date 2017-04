iPhone 7 pozametal high-end smartfóny s Androidom. V odbornom teste rýchlosti im nepomohla ani 6 GB RAMka

Zabudnite na lacné porovnávanie výkonu či rýchlosti reakcií používateľského prostredia operačných systémov pre smartfóny. Web AppleInsider prichádza s komplexnou a hlavne odbornou analýzou, ktorej výsledok nám teraz jednoznačne dokazuje, že aj smartfón, ktorý sa nedrží technologických trendov mobilného priemyslu, dokáže viac ako obstojne konkurovať nielen technickým špecifikáciám súčasnej špičky s Androidom.

Benchmark, ale aj skúsenosti z praxe

Ako sme mohli vidieť pred pár dňami, web obletelo nižšie uvedené video z YouTube, kde si počas praktického testu porovnalo sily päť špičkovo vybavených inteligentných mobilných telefónov.

Jedným bol najnovší a najväčší iPhone, čiže sedmička s 5,5-palcovou uhlopriečkou, ďalší Galaxy S8 od Samsungu, potom Google Pixel bez grafickej nadstavby systému, LG G6 a čínsky OnePlus 3T s až 6 GB RAMkou (!). A keďže sa sily opäť porovnávali v rýchlosti spúšťania a prepínania aplikácií, jednoznačným víťazom je kalifornské jabĺčko, ktorému nestíhal ani ten najmodernejší hardvér na svete.

"Obrovský rozdiel medzi týmito dvomi systémami indikuje, že Android nie je príliš dobrý pri manažovaní aplikácií v RAMke."

AppleInsider k tomuto videu pridal ešte aj ďalšie, tentokrát teoretické testy, a to vrátane benchmarkov ako je AnTuTu a Geekbench 4, čím iba zhrnul všetky dostupné dôkazy, že je z iPhonu vo výkone ešte stále bezkonkurenčná beštia. Teda až na jednu výnimku. Len nedávno predstavený Galaxy S8 dokázal iPhone 7 Plus poraziť vo viac-jadrovom teste, no pri tom dôležitejšom, čiže jedno-jadrovom získal podstatne menej bodov.

Test výkonu jedného jadra procesoru odzrkadľuje výkon smartfónu pri bežnom používaní aplikácií, pričom momentálne len pár z nich dokáže využiť potenciál viacerých jadier, čo je vlastne dôvod, prečo v Apple zvolili takú taktiku, akú zvolili.

Systém iOS 10 a čipset A10 Fusion

Za tak dobrými výsledkami najnovšej generácie iOS smartfónu, samozrejme, stojí kombinácia dokonale vyladeného, ale hlavne efektívneho operačného systému iOS 10 a mocného výkonu čipsetu A10 Fusion, hoci má jeho procesor podstatne menej jadier ako porovnateľná alternatíva z opačného tábora.

Čipset z iPhonu 7 pozostáva zo 4-jadrového procesora, zatiaľ čo Snapdragon 835 či Exynos 8895, ktoré poháňajú nielen juhokórejskú high-end novinku, až z 8-jadrového. V praxi sme však mohli na vlastné oči vidieť, že počet jadier a dokonca ani veľkosť kapacity operačnej pamäte tu ani zďaleka nehrá až tak dôležitú rolu, ako mnohí často hovoria. Čaro totiž spočíva v dokonalej symbióze softvéru s hardvérom.

Apple A10 iPhone 7 speeds past Samsung Galaxy S8, Google Pixel, LG G6 & BBK 3T (with 2x RAM) https://t.co/uiYljufaFc pic.twitter.com/TBNFmgrrDF — AppleInsider (@appleinsider) 17. apríla 2017