 Slovenskí hokejisti do 18 rokov rozobrali Lotyšsko a zahrajú si štvrťfinále majstrovstiev sveta

V NHL sa bojuje o Stanley Cup, o chvíľu tu máme majstrovstvá sveta, no a k tomu ešte momentálne prebiehajú aj majstrovstvá sveta do 18 rokov. Na nedostatok hokeja sa teraz rozhodne sťažovať nemôžeme a keďže Slovensko je národ hokejový, je táto situácia pre nás naozaj priaznivá. Navyše, na poslednom menovanom turnaji nám mladí chalani robia zatiaľ veľkú radosť, a to aj napriek tomu, že po dvoch zápasoch nemali na konte ani jednu výhru.

Turnaj sa taktiež hrá u nás na Slovensku (Poprad a Spišská Nová Ves), na tribúnach to žije, bavia sa aj fanúšikovia z ostatných kútov krajiny a môžu za to nesmierne bojové výkony našich chalanov. Ako som už spomínal, po dvoch zápasoch mali síce na konte len bod, no proti nim stáli hokejové superveľmoci. Proti reprezentantom Fínska, obhajcom minuloročného zlata, prehrali len o jeden jediný gól a proti Kanade dokonca zápas doviedli až do predĺženia. Po internete sa okamžite rozprúdili debaty venované nášmu Áčku, aby si z chalanov brali príklad, ako sa má bojovať za Slovensko. No a dnes mohli chalani potvrdiť svoju formu proti konečne hrateľnému súperovi z Lotýšska, kedy by nás prípadná výhra posunula k postupu. Lotyši na konte pred zápasom nemali ani jeden bod a skóre 3:15 a ak chceli pomýšľať na štvrťfinále, museli dnes ísť za výhrou. A my sme verili, že im chalani tieto plány prekazia. Prvá časť turnaja vyvrcholí v utorok 18. apríla, do štvrtkového štvrťfinále postúpia po štyri najúspešnejšie mužstvá z oboch skupín a po zápase proti Lotyšssku na našich čakajú ešte Švajčiari.

Dnešný zápas mal teda načrtnúť výraznejšie naše šance na postup, no od úvodu bolo jasné, že Lotyši nám nič nedarujú. Chalani hrali zo začiatku trochu nervózne, postupne sa dostávali do tempa a výraznejšie šance prichádzali veľmi zriedkavo. Prípadný gól by chalanov určite ukludnil a hoci bol priebeh hry v prvej tretine vyrovnaný, napokon sme sa ho dočkali. Po akcii Hrehorčáka sa pred bránou najlepšie zorientoval Matúš Havrila, ktorého dorážka v 18. minúte prekonala lotyšského brankára a po úvodnej tretine sme viedli 1:0. V druhej tretine potom bolo potrebné nepoľaviť a ešte pridať a slovenskí mladíci to zvládli. Najskôr v 27. minúte využili presilovú hru, kedy ponad betón Vorisa skóroval Adam Ružička. Slováci svojho súpera dostali pod tlak a čakalo sa, či z neho nakoniec bude tretí gól v sieti Lotyšska a v 32. minúte sa tak aj stalo, a to vďaka presnej strele Miloša Romana. Hneď na to si lotyšský tréner vyžiadal oddychový čas a všetko nasvedčovalo tomu, že sme svojho súpera zlomili už v druhej tretine a že chalani by si mali pripísať prvé tri body.



Chalani navyše v záverečnej tretine nenechali nič na náhodu a rozhodli sa pre inú taktiku, na akú sme zvyknutí od našich športovcov. Žiadne bránenie výsledku, ale naďalej hrať svoj hokej a ísť za ďalším gólom. V 43. minúte je tak stav zápasu už 4:0, kedy presilovú hru využil Martin Fehérváry a postup medzi osem najlepších sa tak zdal byť hotovou záležitosťou. Skóre zápasu sa už následne nemenilo, mladí reprezentanti povinnú jazdu splnili, predviedli výborný ofenzívny hokej a v ďalších zápasoch im držíme palce, keďže majú na to prekvapiť každého jedného favorita. A hlavne dúfajme, že Hrehorčák bude v poriadku po zákernom hite.