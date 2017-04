Slovensko zažilo nečakanú slávu! Naša vlajka sa zjavila v najnovšej časti Teórie veľkého tresku

Slovensko sa znovu dostalo do svetoznámeho seriálu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)! Každý (v niektorých prípadoch každý druhý alebo každý tretí) štvrtok je do éteru vypustený nový diel 10. série a práve v tom najnovšom, 21., zažilo Slovensko veľký úspech. A to hneď v prvých sekundách. Diel začína epizódou Sheldonovej šou Zábavné vlajky (Fun with Flags), ktorú streamuje cez internet a venuje sa práve zaujímavostiam a pôvodu týchto štátnych symbolov. Ako hneď prvá v poradí čaká na svoj moment práve vlajka Slovenska. Scéna je však prerušená telefonátom, no slovenská vlajka aj tak zažiarila.



Nie je to však prvýkrát, kedy Slovensko takto zažiarilo. V druhej epizóde 9. sérii prirovnal Sheldon svoj rozchod s Amy k rozpadu Československa, pričom všetko názorne predvádzal na slovenskej a českej vlajke týmito vetami: „A potom Česká republika povie Slovensku: Nemyslím si, že rozumieš tomu, aké to je, keď sa dvaja rozchádzajú. Veríla by si tomu? Človek by si myslel, že Česká republika sa bude snažiť držať sa toho, čo mala, keďže už tiež nie je najmladšia. A tiež nikde nevidím iné krajiny, ktoré by chceli vtrhnúť cez jej južnú hranicu.“