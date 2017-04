V playoff NHL sa bojuje aj cez bolesť. Obranca Zach Werenski skončil po zásahu pukom na nerozpoznanie, no aj tak pokračoval v zápase

Hokejová NHL patrí medzi najviac kompetitívne ligy na svete zo všetkých športov a hlavne v playoff je sledovať vyrovnané zápasy jedna radosť, keďže každý môže prekvapiť každého. Napriek tomu sa však niektoré série zatiaľ vyvíjajú pomerne jednoznačne a môžeme tam zaradiť aj tú medzi Pens a Blue Jackets, v ktorej tučniaci vedú už 3:0 na zápasy.

Avšak aj ich posledný vzájomný zápas (4:5 pp) je dôkazom, že sa bojuje o každý centimeter ľadu a maká na 100 percent, hoci je teda stav série zatiaľ jednoznačný. Príkladom toho je aj Zach Werenski, mladý obranca Columbusu, ktorý vo svojej premiérovej sezóne v NHL patril medzi najlepších nováčikov, pravdepodobne aj do prvej trojice spoločne s Matthewsom a Lainem. V treťom zápase série totiž Kesselova strela skončila v jeho tvári, rozhodca hru neprerušil a Pittsburgh dokázal skórovať. Werenski za sebou zanechal na ľade kaluž krvi, no keďže ide o veľa, do zápasu sa vrátil. Do predĺženia už síce nezasiahol, keďže kvôli zraneniu mal problém vidieť jedným okom, no aj tak ukázal ohromnú bojovnosť a odhodlanie. Zatiaľ čo teda v mojom rovnako obľúbenom futbale hráči padajú bez kontaktu, tí v NHL opäť potvrdili, že len tak niečo ich z hry nedokáže vyradiť.

Werenski did not play in OT because he could not see out of his right eye. — Nick Cotsonika (@cotsonika) 17. apríla 2017

#CBJ coach John Tortorella on rookie D Zach Werenski: "Balls as big as the building, doesn't he? It doesn't surprise me with him." — Aaron Portzline (@Aportzline) 17. apríla 2017