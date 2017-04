Ak chceš ženám voňať atraktívnejšie, potom jedz cesnak. Jeho účinky spôsobia, že tvoja vôňa bude prívetivejšia, mužnejšia a telo zdravšie

Pred každým rande je jednou z hlavných zásad, aby muž nejedol cesnak, cibuľu a ani žiadne ďalšie porkmy s prenikavým zápachom, pretože by to ich nový objav mohlo rýchlo odstrašiť. Na základe staršej štúdie, na ktorej sa podieľali výskumníci z pražskej Karlovej univerzity s kolegami zo škótskej University of Stirling, vtedy prišli na to, že ak budú muži jesť cesnak, potom im to môže výrazne pomôcť v dlhodobom horizonte. Princípom výskumu bolo to, že 42 vybraných mužov dostalo za úlohu jesť cesnak, cesnakové kapsule, alebo sa cesnaku úplne vyhýbať a počas 12 hodín mali v podpazuší umiestnené vložky, na ktorých sa pach dobre zachytával. Po skončení poldňového experimentu sa vložky vrátili späť ku výskumníkom a tí ich postupne predstavovali 82 ženám.

Ženy mali za úlohu ovoniavať jednotlivé vložky a potom pachy hodnotiť na základe mužnosti, intenzity, atraktivity a prívetivosti. Možno by ťa to mohlo prekvapiť, ale u žien jednoznačne vyhrávali muži, ktorí si dali poriadnu dávku cesnaku, čo však nie je až také nečakané, ak sa pozrieme na jeho účinky v našom tele. Cesnak efektívne pôsobí proti plesniam, podporuje našu imunitu, kardiovaskulárnu sústavu a ničí aj baktérie, takže vôňa z podpazušia mužov konzumujúcich cesnak bola pre ženy atraktívnejšia, príjemnejšia a menej intenzívna, čo ich zrejme v konečnom dôsledku oslovilo najviac. Samozrejme, ak sa vydáš na prvé rande a neočakávaš, že tvoj nový objav bude po celý čas dostatočne blízko tvojho tela, aby si mohla vychutnať tvoju príjemnú vôňu, potom si radšej cesnak nechaj na neskôr, ale ak chceš dlhodobo ženám voňať príjemnejšie, potom je cesnak zrejme správna cesta.