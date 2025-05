V zoologickej záhrade v Českej Skalici došlo k záhadnému zmiznutiu. Majiteľ zoo sa domnieva, že Fifinka bola unesená, a žiada verejnosť o pomoc pri jej hľadaní.

Majiteľ zooparku Luboš Moravec pre CNN Prima News povedal, že osemmesačná Fifinka jednoducho „nemá ako utiecť“. Je preto presvedčený, že ju niekto uniesol. Podľa neho by s cudzím človekom neodišla, takže prípadný únosca by musel kapybaru uspať alebo použiť násilie.

„Ak by niekto videl našu samičku, ľahko by ju spoznal. Bola silno uhryznutá na zadku a má zhruba 15 až 20-centimetrovú jazvu, ktorá sa zahojila pred týždňom. Takže je naozaj rozpoznateľná. Ak by o nej niekto vedel, videl ju alebo si ju všimol, boli by sme mu vďační," dodal.

Po zmiznutí Fifinky zostal len samček Vilda. Ten je momentálne vo fáze smútku, pretože mu chýba jeho partnerka.