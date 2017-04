Ľadové bludisko na Spiši vysoké aj 14 metrov, kde stratiť sa je radosť. Obrovský ľadopád ťa svojou krásou a majestátnosťou očarí

Na vzdialenom Spiši, neďaleko obce Matejovce nad Hornádom, sa nachádza jeden z najväčších slovenských unikátov. Padá tam totiž Chrastiansky vodopád známy tiež ako Šikľavá skala. V zime sa však mení na mrazivý ľadopád vysoký až 14 metrov. Vznikajú úchvatné ľadové stĺpy pochádzajúce zo zamrznutej vody z bývalého koryta rieky Hornád. Voda z neho však pomaly preteká, čo v zime umožňuje mrznutie do obrovských objektov, ktoré sa neustále predĺžujú a zväčšujú, pričom celý ľadopád môže byť široký až 30 metrov a dovnútra skaly sa tiahne niekedy aj 7 metrov. Šikľavá skala je turistami vyhlásená za jeden z najkrajších vodopádov na Slovensku a je tiež súčasťou mnohých fotografických projektov od profesionálov. Rozhodne ide o miesto, ktoré by si mal aspoň raz navštíviť, a to najmä v zime.

