NHL zaplavili dúhové hokejky. Najlepšia hokejová liga tvrdí, že hokej je hra pre každého bez rozdielu v orientácii

Aj v 21. storočí si ľudia inej farby pleti či orientácie musia vypočuť veľké množstvá urážok a šikany. Aj kvôli tomu NHL, najlepšia hokejová liga na svete, označila mesiac február heslom Hokej je hra pre všetkých, a to bez rozdielu v orientácii, vierovyznania a podobne (NHL chce napríklad povzbudiť aj zdravotne postihnutých ľudí). Ide už o 19. takúto iniciatívu z ich strany a do projektu sa zapojilo mnoho hráčov, z toho niektorí si aj ozdobili svoju výzbroj dúhovou farbou. Hokej si tak napríklad skúsila už Fatima s hráčmi Capitals, zábavu si užili aj zdravotne postihnutí ľudia, no a väčšina februáru je ešte pred nami a ďalšie pekné príbehy nás tak ešte len čakajú.

#HockeyIsForEveryone month begins today with diversity and inclusion initiatives every day in February. More info: https://t.co/793AnXbXki pic.twitter.com/fJY3UOL4Or — NHL Public Relations (@PR_NHL) 1. februára 2017