Vieš, ako Japonci píšu pri práci na počítači? Nemajú špeciálnu klávesnicu, ale napísať správnu vetu im dá zabrať

Japonský jazyk využíva hneď tri rôzne základné druhy znakov rozdelené do skupín s názvami kandži, hiragana a katakana. Je pochopiteľné, že tvorenie slov a ich následné skladanie do jednotlivých viet prebieha pri tisíckach znakov oveľa zložitejšie v porovnaní s našou slovenčinou, ale Japonci to aj tak zvládajú nadmieru dobre. Ako sa však popasovali s tým, že sa ich znaky jednoducho nemajú šancu vopchať na bežnú počítačovú klávesnicu? Ak si nad tým niekedy pred spaním či počas sprchovania rozmýšľal, potom ti prostredníctvom videa od tvorcu That Japanese Man Yuta radi priblížime štýl toho, ako Japonci vyberajú znaky a ich významy tak, aby presne sedeli. Konkrétne znaky teda vedia napísať celkom jednoducho vďaka využitiu bežnej anglickej klávesnice, kde sa z písmen „ka“ stane rovnomenný znak, avšak menšie problémy nastávajú pri vetách, kde rôzne využitie druhov znakov môže spôsobiť zámeny významov a zmätok u prijímateľa.

