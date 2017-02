Ako ľudia zareagujú, keď si v knižnici nechtiac pustíš trápnu skladbu naplno? Úsmevný žartík niektorých študentov priviedol až do kŕčov

Eugene Yakovlev ešte minulý november natočil žartík s názvom Accidentally Blasting Embarrassing Songs in the Library a po jeho nečakanom úspechu sa musel pustiť aj do pokračovania. Celý princíp tohto konceptu spočíva v tom, že si Eugene sadne medzi študentov v knižnici, chvíľu počká a potom sa tvári, že počúva hudbu vo svojich slúchadlách, aj keď ju v skutočnosti naschvál pustil na celú miestnosť. Nebolo by na tom možno nič zábavné, keby Eugene počúval bežné skladby, ale on si užíva melódie tých najjemnejších a najromantickejších pesničiek pre dievčatá, čo ľuďom sediacim okolo neho nedovolí nezasmiať sa. Niektorí predstierajú, že ho nepočujú, iní radšej hneď zakročia a ďalší sa len skrúcajú v kŕčoch, keď sa chlapík baví na skladbe Baby od Justina Biebera nevediac o tom, že to počujú všetci v knižnici.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.