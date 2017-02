Niekedy sa rozpúta peklo na Zemi, keď tvoja frajerka dostane krámy. Do slovenského skeču sa budú vedieť vžiť mnohí chlapi

Matej Zrebný nezaháľa, neustále pracuje a tentoraz prichádza s novým skečom o téme, ktorou si každý mesiac prechádza väčšina párov. Ženská menštruácia na jednej strane znamená, že na potomkov môže muž ešte zabudnúť, ale zároveň privádza ženy do stavov, kedy ich vie rozčúliť aj tá najbanálnejšia maličkosť a odrazu sa ocitnú na pokraji nervového zrútenia. Matej teda s Lukášom Frlajsom vo vedľajšej úlohe a so svojou ochotnou kamarátkou vyrobili skeč, do ktorého sa budú môcť vžiť najmä páni, ktorí si postupne zvykajú na to, že ich priateľkám počas tohto obdobia v mesiaci vadí aj intenzívnejšie dýchanie a jednotlivé prívaly emócií nevedno kontrolovať ani zastaviť. Jednou z overených metód, ako svoju priateľku upokojiť, je poskytnúť jej dostatok čokolády a sladkostí, aby ju to aspoň trochu otupilo, takže ak sa v budúcnosti v tejto situácii nájdeš, aspoň budeš vedieť, čo treba robiť.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.