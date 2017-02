Fotografie, z ktorých sa zdvihne tlak všetkým perfekcionistom. Ako si niekto môže odrezať koláč zo stredu?

Perfekcionisti sa každý deň musia popasovať so situáciami, ktoré pre nich znamenajú pocity na pokraji nervového zrútenia. Žijeme v nedokonalom svete a keď sa človek len tak prechádza po uliciach či po obchodoch, v priebehu niekoľkých minút narazí na toľko nespravodlivosti pre perfekcionistov, až sa čudujeme, že ešte stále existujú. Nasledujúce fotografie zachytávajú presne to, čo dokáže perfekcionistov vytočiť najviac. Žiadne symetrické tvary, žiadne dokonalé línie a objekty pasujúce jeden do druhého, ale hrozivo vyzerajúce predmety a kamaráti, ktorí sú schopní odrezať si kúsok koláča z jeho stredu. Na druhej strane, chápeme, že s fenoménom zvaným perfekcionizmus prišla aj skupina ľudí schopná uťahovať si z perfekcionistov obyčajnými maličkosťami, aké by ťa nemali vytočiť, ale aj napriek tomu sa im to podarí.

