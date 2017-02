Zabudni na Tinder. Aplikácia Hater ti nájde dokonalého partnera na základe toho, čo obaja neznášate

Už to bude niekoľko rokov, odkedy sa verejnosti po prvýkrát predstavila aplikácia Tinder a umožnila ľuďom po celom svete zoznamovať sa so svojimi potenciálnymi partnermi. V Tinderi stačí prechádzať cez zoznamy ľudí v tvojom okolí a označovať, či sa ti páčia alebo nepáčia, lenže takéto otrepané spôsoby hľadania zaujímavých osôb už Brendana Alpera omrzeli. Aj keď Brendan priznáva, že na začiatku to bola iba vtipná myšlienka a paródia na Tinder, v priebehu niekoľkých mesiacov sa z nej vykľul fungujúci projekt a na trh sa dostane už 8. februára. Aktuálne si ju môžu vyskúšať užívatelia s operačným systémom iOs v beta verzii a onedlho by sa mali dočkať aj používatelia s Androidom, takže sa môžeš tešiť na úplne nový zážitok.

Aplikácia funguje na základe toho, že užívatelia pri konkrétnych témach označujú, či sa im téma páči alebo nie. Na výber sú hneď štyri možnosti, pretože potiahnutie nahor znamená, že tému milujú, potiahnutie nadol, že ju neznášajú, pohybom vľavo sa im len nepáči a vpravo zase páči. Algoritmus potom prostredníctvom nazbieraných informácií združí ľudí s podobnými témami, ktoré jednoducho neznášajú, do jednej skupiny a umožní im začať konverzáciu. Na začiatku by sa v aplikácii malo nachádzať približne 2000 tém, avšak postupom času si jednotlivé témy budú môcť vytvárať samotní užívatelia, a tak možno nájdeš svoju novú lásku vďaka tomu, že obaja neznášate Refresher.

