Demencia je tvrdou skúškou aj pre rodinu chorého. Syn po prvýkrát zažil moment, kedy ho jeho chorá matka nespoznala

Demencia predstavuje skupinu ochorení, medzi ktoré patria vážne duševné choroby, pričom príznaky sa rozvíjajú po druhom roku života po tom, ako sú u človeka vyvinuté tzv. kognitívne (poznávacie) funkcie. Zastúpenie chorých stúpa s vekom, v 65 rokoch trpí týmto ochorením 5 % populácie. Po postupnom úpadku kognitívnych funkcií je silne ovplyvnené aj správanie jedinca, jeho emočné schopnosti a napokon narušené aj typické denné aktivity ako napríklad schopnosť vlastnej hygieny. Medzi základné príznaky ochorenia patria zábudlivosť, porucha priestorovej orientácie, zníženie intelektu či porucha krátkodobej pamäte. Postihnutí jedinci trpia úzkosťou, mávajú halucinácie a problémy so spánkom. Ako iste vidíte, život býva radikálne narušený, a to nielen v prípade chorých, ale aj blízkych, ktorí sa o nich starajú. Pre tých je to predovšetkým otázka psychickej záťaže.

45-ročný Joey Daley je jedným z tých, kto si v rodine musel zažiť, aké to je, keď sa u nich vyskytne demencia. Jeho 67-ročnej matke pred dvoma rokmi diagnostikovali toto ochorenie. V súčasnosti choroba pokročila a Joeyho matka má problémy, o ktorých sme písali v predchádzajúcom odseku. Matkin boj s chorobou sa syn rozhodol počas jedného týždňa filmovať a okrem iného sa jej pýtať na otázky smerujúce k udalostiam jej a jeho života. Na nižšie priloženom videu tak vďaka tomu môžeme byť svedkami dvoch srdcervúcich momentov - najprv si staršia žena nevie spomenúť na svojho manžela a Joeyho otca, s ktorým sa rozviedla, aby o deň na to zabudla na to, že je matkou svojho syna. Nuž, aj takéto príbehy píše sám život.