S príchodom nového BMW radu 5 na trh spoznávame aj praktický Touring s rekordne veľkým kufrom

Len niekoľko mesiacov po októbrovom predstavení úplnej novej generácie BMW radu 5 dochádza v úvode februára k odhaleniu aj vyhotovenia Touring. To sa teší nemalej popularite najmä v Európe, čím chce nové pokračovanie nadviazať na predajný dopyt po praktickom karosárskom variante. Kombík svojím dizajnovým návrhom korešponduje s klasickou verziou, čoho dôkazom je identická predná časť a prakticky i tvar zadných svetlometov, ktoré rovnako zachádzajú výrazne do strán, čím pôsobí celok dynamickejšie. Aj napriek tomu, že v prvom rade sa prihliadalo na praktickosť, riešenie zadného C-stĺpika je veľmi podarené, keďže plynulo nadväzuje na zvyšok karosérie. Asi nikoho neprekvapí skutočnosť, že aj Touring je možné vybaviť špičkovými full-LED svetlami či osadiť viacerými exteriérovými balíkmi, vrátane športového M paketu. Praktická 5-ka meria 4943 x 4943 x 1498 milimetrov, pričom, pochopiteľne, stojí na rovnakej modulárnej platforme CLAR ako sedan.

Azda najpodstatnejší údaj v spojení s novou generáciou predstavuje veľkosť batožinového priestoru. V štandardnom rozložení môžeme počítať s objemom 570 litrov, po sklopení zadných sedadiel sa však naskytne obrovská plocha o veľkosti až 1700 litrov. Ako tvrdí BMW, ide o rekordné hodnoty v rámci histórie automobilky. V rámci segmentu to však zďaleka nestačí na odvekého kráľa - trieda E kombi si kraľuje s objemom 670, respektíve 1890 litrov. Zadné sedadlá sú delené v pomere 40:40:20, nechýba elektrické ovládanie operadiel, oceniť treba ale hlavne veko batožinového priestoru. To sa jednak vie otvárať vďaka mávnutiu nohy pod nárazníkom, pokiaľ ale chcete vložiť len menší predmet, stačí, keď vyklopíte len okno. Tento detail má len málo automobilov. Spomenúť určite treba aj vzduchové odpruženie zadnej nápravy s automatickou reguláciou výšky v závislosti od zaťaženia, čo je prvok, ktorý mimochodom nájdeme už v štandardnej výbave. Predná časť interiéru je zhodná so sedanom, kde zavítala nová generácia multimediálneho systému, digitálne budíky, ovládanie hlasom či gestami, až o 70 % väčší head up displej či 10,25" stredový displej. Viac sa dočítaš v článku s našimi prvými dojmami z Lisabonu.



Nový 5-kový bavorák vstupuje na trh práve vo februári, pokiaľ ide ale o variant Touring, ten sa na trhu objaví až v júni. Rovnako, ako tomu je v prípade verzie sedan, v úvode bude na výber len zo štyroch motorických vyhotovení - 530i (2.0 R4, 252 koní) a 540i (3.0 R6, 340 koní) a v naftových verziách 520d (2.0 R4, 190 koní) a 530d (3.0 R6, 265 koní). V ponuke nechýba možnosť výberu pohonu - sDrive alebo xDrive, pokiaľ ide o prevodovky, na výber je len 8-stupňová automatická prevodovka, 520d je ale možné osadiť aj 6-stupňovým manuálom. Časom by sa ponuka mala rozšíriť o vyhotovenia 520d EfficientDynamics Edition (2.0 R4, 190 koní) a 530e iPerformance (2.0 R4 + elektromotor, 252 koní). O špičkovom modeli M550i xDrive s 4,4-litrovou V8-čkou sa zatiaľ nehovorí, je teda otázne, či skôr či neskôr začlení do ponuky aj pre kombi. Už teraz okrem toho vieme, že ani v tejto generácii vrcholná M5-ka ako Touring nevznikne, je preto dosť pravdepodobné, že najvýkonnejším počinom bude práve M550i-čko, ktoré v prípade sedanu príde na trh približne v marci.

