Deti si so svojimi rodičmi po prvýkrát spoločne zafajčili marihuanu. Dobre sa zasmiali, ale objavila sa aj náhla nevoľnosť

V poslednom čase sa v krajinách po celom svete začína uvoľňovať legislatíva týkajúca sa užívania marihuany. V Nemecku ju len nedávno zlegalizovali na lekárske účely a v Spojených štátoch amerických by si ju napríklad v štáte Colorado legálne zohnal v špecializovaných obchodoch, a tak niet divu, že s ňou súvisí aj hromada nového obsahy na internete. Najnovšie video z dielne WatchCutVideo si na gauč pozvalo niekoľko dvojíc zložených z rodiča a potomka, pričom sa naše páry nešli rozprávať o súčasnej situácii v spoločnosti, ale pohodlne si sadnúť a po prvýkrát v živote si zafajčiť marihuanu v spoločnosti toho druhého. Niektorí rodičia svojimi reakciami a skúsenosťami prekvapili, iným zase po chvíľke prišlo nevoľno, a my len na záver dodávame, že takýto experiment by si určite v súčasnosti so svojimi rodičmi skúšať nemal. Len tak pre istotu.

