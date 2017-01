Ed Sheeran sa kvôli pôvabnej černoške postavil zoči-voči sumo zápasníkovi. Skladba Shape of You dostala videoklip

Vďaka rádiám si už istotne zachytil stále pomerne čerstvú pesničku od Eda Sheerana, nesúcu názov Shape of You. Oficiálne ju britský spevák vydal 6. januára spoločne so skladbou Castle on the Hill ako singel z pripravovaného albumu ÷, ktorého názov sa vyslovuje divide. Doska pokračujúca s Edovou nastavenou matematickou tematikou by sa mala dostať na svetlo sveta 3. marca a v obyčajnej verzii bude obsahovať 12 songov, deluxe bude rozšírená o ďalšie 4.

Skrz sociálne siete nám dal Ed vedieť, že sa máme pripraviť na videoklip k songu Shape of You. Ako sme spomenuli, aj vďaka rádiám si ho obľúbilo mnoho ľudí, a tak bolo len otázkou času, kým sa Brit rozhodne natočiť sprievodný vizuál. Hoci je text piesne pomerne sexuálny, v klipe nenájdeš silno erotické scény či iné provokatívne zábery na ženské telo, tento motív je totiž poňatý z iného uhla. Trénujúci Ed Sheeran prichádza do posilňovne, kde stretáva atraktívnu černošku, s ktorou si padnú do oka a začnú sa stretávať. Situácia sa ale vyvinie tak, že sa ryšavý spevák musí postaviť zoči-voči sumo zápasníkovi. Asi všetci vieme, ako ich zápas dopadol, keďže pohnúť s človekom podobnej veľkosti nie je zrovna jednoduché. Vizuál k Shape of You sleduj nižšie.