Justin Bieber si v exhibícii NHL vyskúšal tvrdosť hokeja vďaka Chrisovi Prongerovi. Spevákova tvár zostala natlačená na plexiskle

Hokejová NHL si už tradične počas tohto víkendu užívala prestávku spôsobenú exhibíciami a súťažami zručností tých najlepších hráčov celej súťaže. V rámci jednej zo súčastí dostali šancu zahrať si hokej s bývalými profesionálmi ako Wayne Gretzky a Mario Lemeieux aj celebrity a nechýbal medzi nimi Justin Bieber. Spevácka hviezda dokázala na konci zápasu skórovať do prádznej brány, ale oveľa väčší ohlas mal moment, keď si Justina podal bývalý skvelý obranca Chris Pronger. Keď Justin korčuľoval do rohu ľadovej plochy, Chris hneď vedel, čo musí urobiť, a tak dal spevákovi jemný bodyček a potom ho natlačil na mantinel. Aj keď samotný bodyček určite nemohol veľmi bolieť, následné natlačenie stálo za to a maličký Bieber mal tvár doslova nalepenú na plexiskle, pretože sa pod váhou a mohutnou postavou Prongera nemohol ani len pohnúť. Samozrejme, obaja chlapíci sa rýchlo otriasli a dobre sa na celom incidente zabávali, pretože z neho vznikla aj skvelá momentka usmievajúceho sa obrancu a trpiaceho Biebera.

Great hockey photo or greatest hockey photo?



Chris Pronger checks @justinbieber (via AP) pic.twitter.com/JjRapvazRg — Greg Wyshynski (@wyshynski) 29. ledna 2017