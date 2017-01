Kto stojí za nacistickým pozdravom, svastikou a myšlienkami Tretej ríše? Spolok Thule mal na Nemecko v období druhej svetovej vojny oveľa väčší vplyv, než by si čakal

Spolok Thule (Thule-Gessellschaft), pôvodne tiež Študijná skupina zaoberajúca sa nemeckým starovekom, bol nemecký okultistický spolok, ktorý založil Barón Rudolf von Sebottendorff v Mníchove roku 1918. Zaujímal sa o runové symboly, svastiku a pôvod Árijskej rasy, no spolok sa taktiež angažoval v politike, a to podporou Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP). Po vzostupe nacistov sa z nej vďaka Adolfovi Hitlerovi stala Nacistická strana a mnoho členov spolku Thule sa neskôr stalo dôležitými osobami či nacistickými veliteľmi. Napriek tomu už od založenia v spolku pôsobilo mnoho prominentných osôb od podnikateľov, šľachticov a iných vplyvných ľudí.

Znak spolku Thule

Znak spolku Thule pozostával z nemeckej dýky a svastiky so zahnutými okrajmi v tvare kruhu. Zakladateľ Sebottendorff neskôr prehlásil, že pôvodným účelom spolku Thule bola podpora jeho vlastných okultných teórií, avšak Germanenorden, tajný spolok známy ako Teutonský rád, naňho tlačil, aby sa dôsledne zapájal do politiky, pričom propagoval nacionalistické a antisemitské názory. Či to tak naozaj bolo, ťažko povedať, no kým boli nacisti pri moci, Sebottendorff jednoducho antisemitizmus nemohol poprieť.



Primárnym záujmom spolku Thule však bolo skúmanie pôvodu Áryjskej rasy. Názov spolku “Thule” pritom reprezentoval konkrétny kus zeme, respektíve krajinu, ktorá sa podľa grécko-rímskych geografov nachádzala na tom najkrajnejšom severe. Spoločnosť žijúca v tejto ďalekej krajine dostala pomenovanie “Ultima Thule” (z latinčiny preložené ako Najvzdialenejší sever). Zmienil sa o nej tiež rímsky básnik Virgil vo svojej epickej básni Aeneid, čím mal na mysli krajinu ďaleko na severe, inak všeobecne známu ako Škandináviu. Nacistickí mystici však umiestnili hlavné mesto spoločnosti Ultima Thule až niekde v okolí Grónska či Islandu, teda oveľa severnejšie.



Členovia spolku Thule verili v teóriu dutej Zeme, respektíve jadro či veľká časť zemského plášťu ani len neexistuje a vo vnútri možno nájsť život. Okrem mnohých cieľov túžil spolok Thule dokázať, že Áryjská rasa pochádza zo strateného kontinentu, respektíve Atlantídy. Témy ohľadom Antroposofie, teda ezoterickej náuke o mystickej podstate človeka, boli taktiež bežnou súčasťou spolku Thule, pričom to dokazovalo aj motto “Cesta je vo vás.” Medzi základné vlastnosti členov boli sebarealizácia a nadradenosť ľudskej osoby.



Záujemcov o názory a myšlienky spolku zaujali v Mníchove zhruba 250 ľudí a celkovo viac ako 1500 ľudí v Bavorsku. Stretnutia často prebiehali v stále existujúcom luxusnom hoteli Vier Jahreszeiten (Štyri sezóny). Nasledovníci spolku Thule však nemali príliš záujem o okultné teórie, oveľa viac ich totiž zaujímali rasistické myšlienky a boj proti Židom a Komunistom. Dokonca až tak, že plánovali únos vtedajšieho ministra Kurta Eisnera, ktorý sa radil k Socialistom.



Po nástupe nacistov k moci však Rudolf von Sebottendorff spolok Thule opustil a nikdy sa nepridal k NSDAP či Nacistickej strane. Početné množstvo členov spolku sa, ako už bolo spomenuté, neskôr stalo v nacistickom Nemecku veľmi prominentných, vrátane Dietricha Eckarta, ktorý robil Hitlerovi mentora v oblasti komunikácie s verejnosťou. Hoci sa tvrdilo, že Hitler bol priamym členom spolku Thule, neexistujú na to žiadne dôkazy. Okrem toho sám Hitler nemal príliš veľký záujem a čas o ezoterické záležitosti a mnohé organizácie a uzavreté spoločnosti po nástupe k moci potlačil. Keď sa Sebottendorff vrátil do Nemecka a publikoval knihu o spolku Thule, Bevor Hitler kam (predtým ako prišiel Hitler), bol okamžite zadržaný a kniha zakázaná.



Nevyvrátiteľným faktom je, že mnohé myšlienky spolku Thule a ich členov sformovali Tretiu ríšu do podoby, akú poznáme. Okrem toho sa s týmito okultnými myšlienkami stotožnil Heinrich Himmler, ktorý mal obrovský záujem o mysticizmus. V prípade použitia svastiky ako symbolu Nacistickej strany to bol práve Friedrich Krohn, člen NSDAP a tiež spolku Thule. Na rozdiel od jeho návrhu však Hitler tento symbol obrátil naopak. Taktiež pozdrav “Sieg heil” (sláva a víťazstvo), bol pôvodne pozdravom spolku Thule. Práve pre tak obrovský vplyv sa spolok stal terčom mnohých konšpiračných teórií, pokiaľ ide o nacistické Nemecko. Teórie napríklad zahŕňajú vývoj kozmických lodí a tajných zbraní. Nakoľko členovia spolku pomohli Hitlerovi k moci a jeho rečníckym schopnostiam, niektorí sa domnievajú, že mu dali akúsi magickú silu, ktorá je pripisovaná jeho neskorším úspechom.