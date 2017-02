Každodenné životy pornoherečiek vedia byť zaujímavejšie než ich výkony v šteklivých filmoch. Čím sa bavia Alexis Texas či Mia Malkova?

Väčšina z nás pozná pornoherečky len vďaka tomu, aké výkony vedia predvádzať pred objektívmi kamier, ale čo tak sa pozrieť na to, ako si žijú vo svojom každodennom živote? Ak nenatáčajú filmy pre dospelých, potom trávia čas s kamarátkami, niektoré dokonca s manželmi a dávajú si pozor na to, aby boli stále relevantné, nech už sa nachádzajú na dovolenke v pralese či doma v posteli.

Peta Jensen má stále len 24 rokov a to sa jej už podarilo minulý rok odísť do pornografického dôchodku. Američanka nemá problém s nahotou a srdcia fanúšikov si získala svojím telom, na ktorom sa nachádza aj charakteristické tetovanie umiestnené priamo na poprsí, podľa ktorého by si hneď vedel, o koho ide. V niektorých momentoch to na jej Instagrame vyzerá ako na profile obyčajnej 20-ročnej slečny, ktorá si rada fotí svoje jedlo, domácich miláčikov a lenivé momenty v posteli, lenže potom sa Peta zjaví s obnaženým poprsím v kasíne a už sme zase doma. Ako väčšina pornoherečiek, aj Peta často propaguje rôzne čaje a prípravky na chudnutie či zväčšovanie poprsia, pričom najnovšie by sa rada stala novou spolupracovníčkou spoločnosti Fleshlight, o ktorej si už musíš niečo pohľadať sám.

Fotka zveřejněná uživatelem Peta jensen (@petajensen), Led 18, 2017 v 4:14 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Peta jensen (@petajensen), Led 7, 2017 v 2:59 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Peta jensen (@petajensen), Dub 28, 2016 v 10:00 PDT

Fotka zveřejněná uživatelem Peta jensen (@petajensen), Bře 14, 2016 v 7:13 PDT

Fotka zveřejněná uživatelem Peta jensen (@petajensen), Úno 28, 2016 v 11:30 PST

Jednou z najpopulárnejších a najpríťažlivejších pornoherečiek súčasnosti je bezpochyby Mia Malkova. Stále celkom mladučká slečna zvádza mužov svojimi blonďavými vlasmi a jej Instagram je plný najrôznejších momentiek. Mia sa rada fotí ako bežné dievča, takže o selfies na jej profile nie je núdza, ale nebojí sa pridávať ani momentky z jej filmov a hrdí sa tým, že v roku 2014 získala cenu pre najlepšiu novú herečku. Ak sa teda neusmieva do kamery, potom svojim fanúšikom posiela fotografie z rôznych cestovateľských dobrodružstiev a výletov s kamarátkami. A len tak mimochodom, ak by si chcel Miu zviesť a pokúsiť sa o to, aby sa do teba zaľúbila, potom si musíš dávať dobrý pozor na britského herca Dannyho Mountaina, s ktorým sa už stihla zosobášiť.

Fotka zveřejněná uživatelem Mia Malkova (@mia_malkova), Říj 5, 2016 v 10:10 PDT

Fotka zveřejněná uživatelem Mia Malkova (@mia_malkova), Pro 16, 2016 v 9:01 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Mia Malkova (@mia_malkova), Led 30, 2017 v 4:24 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Mia Malkova (@mia_malkova), Úno 2, 2017 v 5:52 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Mia Malkova (@mia_malkova), Zář 22, 2016 v 8:09 PDT

Z času na čas sa v pornografickom priemysle objaví herečka, ktorá poblázni jeho fanúšikov svojím vzhľadom. Nemusí mať dokonale vypracované telo, ale stačí napríklad hromada pírcingov a rôznofarebné vlasové odtiene. Proxy Paige mala už pred vstupom do priemyslu skúsenosti s prácou týkajúcou sa sexu, keďže predávala v obchode s touto tematikou, ale odkedy sa v roku 2010 dostala na scénu, jej život sa výrazne zmenil. Keby si nevedel, že Proxy Paige pôsobí v pornografickom priemysle, po krátkom zhliadnutí jej Instagramu by si na to zrejme neprišiel, ale ak sa dobre zadívaš, potom objavíš niekoľko momentiek z jej filmov a nechýbajú ani polonahé fotografie spred zrkadla. Proxy dnes patrí medzi tie staršie pornoherečky, ale vďaka svojmu nezvyčajnému imidžu si stále udržiava veľkú fanúšikovskú základňu.

Fotka zveřejněná uživatelem Proxy Paige (@infiltrateproxy), Led 27, 2017 v 7:17 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Proxy Paige (@infiltrateproxy), Led 6, 2017 v 12:57 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Proxy Paige (@infiltrateproxy), Dub 30, 2016 v 12:15 PDT

Fotka zveřejněná uživatelem Proxy Paige (@infiltrateproxy), Bře 21, 2016 v 6:34 PDT

Fotka zveřejněná uživatelem Proxy Paige (@infiltrateproxy), Bře 27, 2016 v 12:43 PDT

Volá sa Katrina Jade a ak nenatáča porno, tak sa najradšej hráva so svojimi psami. Katrina nepochybne patrí medzi najodvážnejšie herečky v celom priemysle a dáva to najavo aj na svojom Instagrame, kde sa hrdí tetovaniami ako „Slut“ a ozdobiť si nechala aj spánok, takže si ju len tak ľahko s nikým nepomýliš. Katrina doslova miluje pozornosť publika a na Instagrame najradšej zdieľa fotografie z rôznych pornografických festivalov, kde vždy dokáže urobiť takú šou, akú by jej kolegyne mohli závidieť. Nedávno dokonca vyhrala ocenenie v rámci odovzdávania cien XBIZ Awards, a tak v súčasnosti nemôže byť šťastnejšia.

Fotka zveřejněná uživatelem Katrina Jade XXX (@officialkatrinajade), Úno 4, 2017 v 8:24 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Katrina Jade XXX (@officialkatrinajade), Led 29, 2017 v 11:50 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Katrina Jade XXX (@officialkatrinajade), Led 20, 2017 v 9:22 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Katrina Jade XXX (@officialkatrinajade), Led 5, 2017 v 10:30 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Katrina Jade XXX (@officialkatrinajade), Led 5, 2017 v 3:26 PST

Povedal by si, že slečna, ktorá na univerzite študovala biochémiu nakoniec skončí pri striptérskej tyči a potom aj v tvrdej pornografii? Adriana Chechik nemala ľahké detstvo, pretože vyrastala u náhradných rodičov a aj keď to spočiatku vyzeralo na usporiadaný profesionálny život, v roku 2013 vstúpila do pornografického priemyslu a odtiaľ už nebolo cesty späť. Adriana sa onedlho poriadne odviazala a aj keď nebudeme komentovať konkrétne scény a filmy, zopár klikov na internete ti o nej veľa prezradí. Má na konte niekoľko ocenení a svoj Instagram napodiv zaplňuje celkom bežnými fotografiami, aj keď z času na čas sa aj tam objaví v celej svojej kráse.

Fotka zveřejněná uživatelem Adriana Chechik (@bratnasty69), Úno 3, 2017 v 11:44 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Adriana Chechik (@bratnasty69), Led 26, 2017 v 9:55 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Adriana Chechik (@bratnasty69), Led 3, 2017 v 6:40 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Adriana Chechik (@bratnasty69), Pro 25, 2016 v 5:08 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Adriana Chechik (@bratnasty69), Pro 13, 2016 v 10:27 PST

Nepatrí už medzi tie najmladšie herečky v branži, ale ak si pornoherečka vie udržiavať telo vo forme, tak veľmi predsa na veku ani nezáleží. Nicole Aniston je v tomto priemysle len zopár rokov, veď prvýkrát sa rozhodla vyzliecť len v roku 2010 a odvtedy sa jej sláva stupňovala. Na Instagrame sa vždy rada pochváli svojím telom, ktoré vyzerá stále perfektne a fanúšikov z času na čas prekvapí aj polonahými fotografiami zo spálne či dokonca kuchyne, kde neexistuje nič lepšie, ako žena v nohavičkách pripravujúca chutný pokrm. Pri pokrmoch sa musíme zastaviť, pretože Nicole je okrem iného aj hrdá vegánka a nepohrdne ani marihuanou.

Fotka zveřejněná uživatelem Nicole Aniston (@realnicoleaniston), Led 18, 2017 v 7:43 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Nicole Aniston (@realnicoleaniston), Led 8, 2017 v 8:32 PST

Video zveřejněné uživatelem Nicole Aniston (@realnicoleaniston), Led 1, 2017 v 11:38 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Nicole Aniston (@realnicoleaniston), Pro 13, 2016 v 8:50 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Nicole Aniston (@realnicoleaniston), Pro 6, 2016 v 2:26 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Nicole Aniston (@realnicoleaniston), Lis 28, 2016 v 8:17 PST

Americká pornoherečka Alexis Texas patrí medzi najaktívnejšie a najskúsenejšie ženy v hre, čo dokazuje aj na svojom Instagrame. Do porna pritom vstúpila pred viac než 10 rokmi, takže už spoľahlivo vie, čo si môže a čo nemôže dovoliť, a preto svoj Instagram udržiava na vysokej úrovni. Je jasné, že občas fanúšikov poteší aj dobrou erotickou pózou, ale väčšinu svojich fotiek posiela z rôznych spoločenských podujatí a výletov, nezabúda na nenápadné propagácie a podelí sa aj so svojím domácim miláčikom. Ak teda hľadáš na Instagrame bezduchú nahotu, Alexis z nej už zrejme vyrástla.

Fotka zveřejněná uživatelem Alexis Texas (@whitegirlpoliticking), Led 15, 2017 v 9:24 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Alexis Texas (@whitegirlpoliticking), Pro 25, 2016 v 5:58 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Alexis Texas (@whitegirlpoliticking), Lis 28, 2016 v 12:11 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Alexis Texas (@whitegirlpoliticking), Zář 30, 2016 v 12:35 PDT

Fotka zveřejněná uživatelem Alexis Texas (@whitegirlpoliticking), Srp 1, 2016 v 2:56 PDT

Janice Griffith má stále len 21 rokov a keby na jej Instagrame nebolo množstvo nápisov PornHub, možno by si človek mohol myslieť, že ide len o trochu odvážnejšiu modelku. Janice zapĺňa svoj Instagram zaujímavými fotografiami z jej bežného života, dokonca by sa dalo povedať, že jej Instagram patrí medzi tie vôbec najzaujímavejšie spomedzi pornoherečiek a do pozornosti médií sa pred pár rokmi dostala aj vďaka Danovi Bilzerianovi. Lámač ženských sŕdc ju v rámci fotenia zhodil zo strechy do bazéna, ale Janice si nechtiac zlomila nohu a Bilzeriana zažalovala. Ak by si sa teda rád pozrel hlbšie do obyčajného života známej pornoherečky, Janice je ti plne k službám.

Fotka zveřejněná uživatelem Janice Griffith (@rejaniced), Led 20, 2017 v 10:54 PST

Video zveřejněné uživatelem Janice Griffith (@rejaniced), Led 14, 2017 v 2:23 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Janice Griffith (@rejaniced), Led 9, 2017 v 5:39 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Janice Griffith (@rejaniced), Lis 16, 2016 v 6:55 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Janice Griffith (@rejaniced), Čec 14, 2016 v 6:03 PDT

Na príbehu Piper Perri je zaujímavé to, že sa rozhodla vyskúšať šťastie v porno priemysle aj napriek prakticky bezchybným známkam na strednej škole a veľkému študijnému potenciálu. Stále len 22-ročná slečna neverila, že by sa jej život mohol zmeniť k lepšiemu len vďaka univerzite, a tak v roku 2014 nakrútila svoju prvú scénu. Čo sa týka jej aktivity na Instagrame, Piper jednoznačne patrí medzi herečky, ktoré svoju profesiu neskrývajú a nehrajú to na neviniatka, pretože miluje odhalené fotky a hrdo sa hlási ku všetkému, čo doteraz natočila. Jej dokonalá postava sa potom skvele vyníma aj na rôznych dovolenkách, kde nezabúda na zásobovanie svojich fanúšikov a tí sa veru nemajú prečo sťažovať.

Fotka zveřejněná uživatelem Piper Perri (@piper_perri), Úno 1, 2016 v 6:49 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Piper Perri (@piper_perri), Led 22, 2016 v 8:47 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Piper Perri (@piper_perri), Pro 18, 2015 v 9:20 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Piper Perri (@piper_perri), Čec 15, 2015 v 11:45 PDT

Fotka zveřejněná uživatelem Piper Perri (@piper_perri), Kvě 22, 2015 v 8:07 PDT

Lexi Belle sa už nezadržateľne blíži ku oslave svojich 30. narodenín, ale stále je rovnako bláznivá a odvážna ako v roku 2006, kedy začala svoju kariéru v porne. Lexi je jednou z najskúsenejších pornoherečiek na svete a svoj Instagram neustále zapĺňa fotografiami vlastného zadku, na ktorý sa skutočne pozerá veľmi dobre. Okrem toho sa rada pochváli spoločnými chvíľami s priateľmi, či už niekde v zahraničí alebo na športovom zápase a vo všeobecnosti patrí medzi najsympatickejšie herečky vôbec. Dá sa pri nej použiť slovo herečka práve kvôli tomu, že si už vyskúšala aj úlohu v bežnom filme, ale nejdeme sa vyjadrovať k tomu, ako to dopadlo.

Fotka zveřejněná uživatelem Lexi Belle (@omgitslexi), Pro 30, 2016 v 2:40 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Lexi Belle (@omgitslexi), Pro 20, 2016 v 10:07 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Lexi Belle (@omgitslexi), Lis 20, 2016 v 1:37 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Lexi Belle (@omgitslexi), Lis 6, 2016 v 5:26 PST

Fotka zveřejněná uživatelem Lexi Belle (@omgitslexi), Zář 12, 2016 v 9:35 PDT