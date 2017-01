Marvel pripravuje v spolupráci s Telltale Games či tvorcami reštartu Tomb Raidera minimálne 3 veľké hry!

Marvel je miliardová baňa, ktorá spoločnosti Disney robí úsmev na tvári už dlhé roky. Nevyzerá to pritom vôbec tak, že by sa to v budúcnosti malo zhoršiť, práve naopak. Pripravujú sa desiatky filmov, seriálov, komiksov, zaujímavých projektov, no a v neposlednom rade aj hier. Okrem plošinoviek, participácií na Lego tituloch či bojovkách nás čakajú minimálne tri AAA projekty, ktoré máme už definitívne potvrdené.



Len pred pár dňami Square Enix odhalilo hru The Avengers. Postarajú sa o ňu tvorcovia rebootu Tomb Raidera (Crystal Dynamics) a Deus Ex (Eidos Montreal). Bohužiaľ, žiadne ďalšie informácie o titule nemáme. Viac sa máme dozvedieť budúci rok, nevylučuje sa ani účasť na E3, VGA Awards či inej hernej výstavy, je však takmer isté, že je hra len na začiatku vývoja. Už teraz však môžeme potvrdiť, že jej súčasťou bude Hulk, Iron Man, Captain America a Thor. Snáď pôjde o kvalitnú TPS, prípadne niečo príbehové, aj keď... predsa len je to komiksová hra. Mená jej autorov však vzbudzujú rešpekt a očakávania hráčov. Nepôjde pritom o jedinú pripravovanú gamesu v spolupráci Marvel-Square Enix, to je však báseň rokov budúcich.

Okrem toho vzniká od Insomniac Games (Ratchet & Clank, Sunset Overdrive, Spyro) Spider-Man ako exkluzivita pre PS4. Veľa informácií nemáme ani o tomto titule. Nevieme, kedy vyjde, v akom štádiu je vývoj ani o čom presne bude, no šušká sa, že pôjde o netradičný príbeh zameraný na emócie. Prvé gameplay ukážky nás dostatočne navnadili, takže nám ostáva už len čakať a dúfať, že sa to podarí.

Záverečnou treťou hrou je epizodická adventúra na motívy filmov a komiksov The Guardians of the Galaxy od Telltale Games. Tí sa už minulý rok blysli vo vodách komiksu vďaka úžasnému Batmanovi (nehovoriac o The Wolf Among Us, ale o tomto štúdiu a ich výtvoroch si viac povieme v samostatnom článku), takže očakávania sú na vysoké. Nakoniec, postavy z GoTG sú priam ideálne pre vytvorenie úžasného príbehu, akými sú Telltale sem-tam známi. Mohlo by z toho byť aj niečo ako duchovný sequel pre Tales from the Borderlands. Zatiaľ je vonku iba prvý teaser, no hovorí sa o tom, že prvá epizóda vyjde týždeň pre premiérou filmu Guardians of the Galaxy 2, takže koncom apríla.