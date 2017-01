Polonahé telá aj osobnosti ako Michael Jackson a John Travolta. Legendárny newyorský klub Studio 54 zažil stovky divokých večierkov

Návšteva amerického New Yorku sa pre milióny ľudí ročne nezaobíde bez divokej nočnej zábavy. V minulosti sa v srdci New Yorku nachádzali mnohé svetoznáme kluby či diskotéky a jednou z nich bol aj legendárny klub Studio 54. Pôvodný klub otvoril svoje brány návštevníkom ešte v roku 1977 a postupne prešiel z rúk pôvodných majiteľov do vlastníctva Marka Fleischmana a následne ku ďalším investorom. Oficiálne pod pôvodným názvom fungoval od roku 1977 až do roku 1991 a počas jeho pôsobenia na newyorskej scéne sa stal vyhľadávaným miestom mnohých celebrít a známych osobností. Zabaviť sa prichádzali mená ako Michael Jackson, John Travolta, Cher či Andy Warhol a v klube nikdy nebola núdza o odhalené krásky a polonahých mužov. V súčasnosti sa desiatky fotografií zosnulého fotografa Richarda P. Manninga predávajú na aukcii, ktorú nájdeš tu, takže keby si mal záujem ozdobiť si stenu bytu divokými momentkami zo Studia 54, potom dlho neváhaj.

