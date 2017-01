Jubilejný desiaty ročník športovo-zábavnej akcie STEFE Big Air v meste Kremnica prepukne už o tri týždne

Už o pár týždňov sa môžeme tešiť na desiaty ročník jedinečnej freestyle snowboard show, freeski show a súťažnej exhibície v disciplíne Big Air pod Kremnickým zámkom. Jubilejné pokračovanie športovo-zábavnej akcie STEFE Big Air v meste Kremnica 2017 sa blíži a už 10. -12. februára prepukne na Štefánikovom námestí. Tentokrát honosne a tak, ako sa na okrúhle výročie patrí. Novinkou je totiž nadupaný dvojdňový program pre jazdcov aj návštevníkov všetkých vekových kategórií, a tak sa bez pochýb máme na čo tešiť.

Každoročne sa na tomto mieste stretnú stovky nadšencov nielen zo Slovenska, takže organizátori nenechávajú nič na náhodu a prípravy na Štefánikovom námestí rozbiehajú už teraz. Na tom, aby v deň D všetko klapalo pracuje zatiaľ približne desať dobrovoľníkov, ku ktorým s blížiacim sa termínom budú pribúdať ďalšie posily. Registrácia pre jazdcov je mimochodom otvorená a už teraz vieme, že účasť bude medzinárodná. V Kremnici privítame okrem Slovákov aj chalanov z Česka, Rakúska, Poľska a Fínska.

„Rakušania budú mať u nás premiéru, zúčastní sa aj víťaz BAvM 2015 freeskier Ville Vuori z Fínska a nebude chýbať ani niekoľkonásobný víťaz, ktorý minulý rok pobral všetky ceny – Juraj Bernát. Okrem toho komunikujeme s ďalšími jazdcami,“ upresnil organizátor Ondrej Horváth. Tohtoročný jubilejný STEFE Big Air v meste bude súčasťou Slovenského pohára v snowboardingu a prvé body do celkového rebríčka v súťaži o majstra Slovenska začnú v Kremnici zbierať aj freeskieri.

Už v piatok 10. februára si budú môcť jazdci odskúšať skok počas voľného tréningu. Súčasťou programu bude aj exhibícia v streetparku, ktorý už začali na kremnickom námestí stavať. „V spomínanom streetparku budeme aj priebežne udeľovať ceny čo znamená, že za najkrajšie a najobtiažnejšie triky na prekážkach dostanú jazdci aj nejaké tie Big Air groše,“ vysvetľuje Ondrej. Okrem toho piatkový program na námestí doplní samozrejme dobrá hudba a jedlo. Zahájenie oslavy 10. ročníka STEFE Big Air v meste Kremnica 2017 sa presunie aj do Kina Akropola, kde bude zábava pokračovať. „V Akropole okrem audiovizuálnej produkcie prebehne aj POME kvíz. Ak poznáte Pub Quiz alebo Múdry pondelok, tak niečo podobné budeme mať aj v Kremnici. Súťažné otázky však budú nášmu srdcu blízke a hľadať odpovede budeme na témy z oblasti snowboardingu, lyžovania či zimy. V hre bude veľa hodnotných cien, takže určite odporúčame prísť sa zabaviť aj na túto vedomostnú aktivitu,“ odporúča organizátor.

Súťaž jazdcov začne v sobotu o 12:00 tréningovými zahrievacími kolami. Ak si myslíte, že do večerného finále nebudete mať na námestí čo robiť, omyl. Tohtoročný program bude plný sprievodných aktivít. Pripravená bude veľká zóna pre deti, opäť príde Playstation a tento rok aj Mattel, takže deti budú mať okrem snehovej zábavy aj kopec možností vyhrať sa. V rámci hudobného program na Štefánikovom námestí v sobotu vystúpia kapely Ine Kafe a Medial Banana. Vstup na námestie je po vzore predošlých ročníkov zdarma. Samozrejme bude po celý čas konania akcie k dispozícií ľadovo namrazený Jägermeister, bez ktorého si už vlastne ani podobné podujatia nevieme predstaviť.

No a po vyhlásení výsledkov tých najlepších snowboardistov a freeskierov STEFE Big Air v meste Kremnica 2017 sa zábava opäť presunie do Akropoly, kde si na Jägermeister Afterparty zaskáčeme na vystúpeniach kapiel Hudba z marsu, Chiki liki tu-a, reperov Veca & Delika a dj-ov z Malalaty. Neprestávajte loviť nové zážitky a príďte si vychutnať jedinečnú atmosféru akcie, ktorá spája šport, adrenalín, zábavu a umenie v jeden nezabudbuteľný celok. No a na záver pre vás ešte máme kompletný harmonogram.

Piatok 10. 2. 2017

Štefánikovo námestie

16:00 – 18:00 tréning

18:00 – 20:00 street exhibition

sprievodný hudobný program

Kino Akropola

20:00 Red Bull video produkcia

21:00 – 23:00 Pome quiz

22:00 DJ

Sobota 11. 2. 2017

Štefánikovo námestie

12:00 – 14:00 tréning

14:00 – 15:30 kvalifikácia

15:45 – 17:15 kvalifikácia

16:30 – 17:15 Medial Banana

17:15 – 17:30 Tombola

17:30 – 18:15 Iné Kafe

18:15 – 18:30 Grand tombola

18:30 – 19:30 Finále

19:30 – 20:00 Exhibícia

20:00 – 20:20 Vyhlásenie výsledkov

Kino Akropola

Jägermeister After party

20:00 – 22:00 Red Bull video produkcia

22:00 – 23:00 Hudba z Marsu

23:00 – 0:00 Chiki liki tu-a

0:00 – 1:00 DELIK & VEC

1:00 – 3:00 MALALATA

3:00 – 5:30 Džunya G