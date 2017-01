8 ohromných dier vyhĺbených ľudstvom, ktoré dokážu vyraziť dych

Človek je tvor zvedavý a prekopať sa do stredu Zeme a objaviť tam svet vo vnútri sveta je zrejme snom mnohých nadšencov (najmä fanúšikov Julesa Verna). Hoci ľudstvo zatiaľ neprekopalo ani len samotný povrch, zanechalo za sebou badateľné stopy v podobe ohromných dier, do ktorých by si rozhodne nechcel spadnúť.

Baňa Bingham Canyon, Utah

Vyše 100 rokov starú a zároveň najväčšiu bronzovú baňu môžeš nájsť juhozápadne od mesta Salt Lake v americkom Utahu. Táto “jama” široká takmer 4 kilometre sa nachádza pod pohorím s krkolomným názvom Oquirrh a baníci tu začali ťažiť v roku 1906. Ak ťa zaujíma hĺbka, tak tá dosahuje úctyhodných 1,2 km. Do úvahy treba brať fakt, že ide o stále fungujúcu baňu, teda cieľom nebolo dostať sa čo najhlbšie pod zemský povrch. Okrem toho si získala pomenovanie Národnej historickej pamiatky, pričom je otvorená pre návštevníkov, ktorí si tu kedykoľvek môžu urobiť selfie.

Diamantová baňa Kimberley, Afrika

Jedna z najväčších hand-made dier na svete sa nachádza práve v Afrike s výstižným pomenovaním “The Big Hole” (Veľká diera). Kedysi to však bol kopec, na ktorom v roku 1866 začalo vyše 50 000 baníkov kopať a odstraňovať pôdu. Netrvalo dlho a z kopca sa stala diera hlboká vyše 200 metrov, pričom do roku 1914 táto hĺbka expandovala na zhruba 450 metrov. Za celé tie roky sa z nej dostalo viac ako 2700 kilogramov diamantov, a je preto pochopiteľne obľúbenou turistickou destináciou. Ak si optimista, nasadni do lietadla a skús tam nájsť svoj šťastný diamant.

Observatórium IceCube Neutrino, Antarktída

Stanica Amundsen-Scott na južnom póle nie je len klasické observatórium. Venuje sa totiž najmä skúmaniu nášho zemského povrchu, pričom na sledovanie používa 86 káblov napojených na 60 digitálnych optických modulov, ktoré dokážu poskytnúť dáta z hlbín viac ako 2400 metrov. Vyvŕtať otvory pre káble trvalo celkom sedem rokov za použitia obrovskej hadice s horúcou vodou, ktorá roztavila ľad.

Diamantová baňa Diavik, Kanada

Jedna z najnovších dier na zozname bola otvorená v roku 2003, pričom dosiahla hĺbku viac ako 180 metrov v kanadskej Arktíde. Nájdeš ju v Lac de Gras severovýchodne od Yellowknife, no nepotešíme ťa. Do tejto bane sa dostaneš jedine letecky, aj to len za dobrého počasia. Každopádne, ročne táto baňa vydá zhruba 1500 kilogramov diamantov, čo je viac než slušné číslo.

Baňa v Berkeley, Montana

Naša druhá bronzová baňa na zozname bola otvorená v roku 1955 v Butte, v Montane. Tesne pred zatvorením v roku 1982 dosahovala hĺbku 518 metrov. Podzemná a dažďová voda vyplnila dieru do výšky takmer 280 metrov a opticky ju tak zmenšili. Keby si pomýšľal nad tým, že si tam skočíš šípku a okúpeš sa, musíme ťa varovať. Voda sa kvôli ťažkým kovom a chemikáliam určeným na ťažbu stala vysoko toxická a po roku 1990, kedy tu zahynul obrovský kŕdeľ husí, sa prijali opatrenia, ktoré odháňajú vtáctvo od tejto jedovatej diery.

Baňa Mirny, Rusko

Povráva sa, že v okolí tejto bane sa niekoľkokrát stratili vrtuľníky, ktoré vraj sibírsky vietor vtiahol do 500 metrovej hĺbky diery pripomínajúcej vír. Od roku 1955 stále fungujúca baňa zdá sa nemá žiadne limity a hoci ťažba na povrchu už skončila, ruskí baníci stále ťažia v podzemných chodbách hlboko pod povrchom. S priemerom zhruba 1200 metrov ide o jednu z najširších vyhĺbených dier na svete.

Brána do pekla, Derweze, Turkmenistan

Derweze je miesto, na ktorom sa nachádza obrovské množstvo zemného plynu. V roku 1971 nastala v podzemnej jaskyni explózia a vytvorila kráter o šírke 69 metrov a hĺbke 29 metrov. V porovnaní s ostatnými dierami sa veľkosťou pýšiť nemôže, zaujímavosťou však je, že po explózií ju geológovia zapálili (aby zabránili šíreniu metánu) a diera horí dodnes.

Koltský vrt, Rusko

Do poslednej diery, do ktorej si v článku zavŕtame, by si zrejme spadnúť nemohol, keďže je už dávno uzatvorená. So svojou hĺbkou však prekonala všetky ostatné dokopy. Aby si bol v obraze, bavíme sa tu o hĺbke ohromných 12 000 metrov, teda tej najhlbšej možnej diere na celej Zemi, hlbšej ako akékoľvek zákutie oceánu. Projekt bol od začiatku vedeckého charakteru, konkrétne s ním začali v roku 1970 ruskí vedci a po 20 rokoch objavovania a experimentovania sa prekopali do hĺbky, v ktorej teploty dosahovali viac ako 180 stupňov Celzia. Tým sa žiaľ ďalšie vŕtanie stalo nemožné, hoci niektorí odôvodňujú zastavenie projektu nedostatkom financií a tie kontroverznejšie verzie hovoria o nahrávke z diery s hlasmi priamo z pekla. Aký dôvod si vyberieš za relevantný, to už necháme na tebe, každopádne diera sa v roku 2008 nadobro zapečatila a okolitá oblasť sa stala zakázanou zónou, teda živnou pôdou pre akékoľvek konšpiračné teórie.