Co udělá marihuana s Parkinsonovou chorobou? Video znázorňuje, jak příznaky bezprostředně odezněly

Larry Smith, bývalý policista z americké Jižní Dakoty, je už něco málo přes dvacet let hendikepován Parkinsonovou chorobou spojenou s velmi silnou dyskinezí (jeho pohyby se stávají nekontrolovatelnými, nepředvídatelnými a z pravidla jsou velice prudké), absolutní ztrátou hlasu, těžkými bolestmi a třesem celého těla. Larry celý život pracoval jako policista, nicméně kvůli jeho nemoci byl v roce 1999 ze své pozice propuštěn. Na své onemocnění bere až 25 léků denně, které ho vyjdou v přepočtu něco málo přes 75 tisíc korun každý měsíc. Na následujícím videu je Larrymu podáno zanedbatelné množství CBD (jenž je po THC druhou nejdůležitější látkou v konopí) a následná reakce jeho choroby na tento olej je více než překvapující. Několik málo kapek této látky ze skupiny kanabinoidů Larryho naprosto uklidnilo, jeho mluva se vrátila a dokonce dostal chuť na oběd. Problém je, že zrovna v Jižní Dakotě je i navzdory stále větší popularitě marihuany v amerických státech konopí stále nelegální, a tak Larry nemůže využívat blahodárné účinky této léčivé byliny, která je v podstatě to jediné, co mu pomáhá.

