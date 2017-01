Vybíja sa ti iPhone v chladnom počasí príliš rýchlo alebo sa ti úplne vypne? Prečítaj si, čo je príčinou

Tento rok sa pre hejterov chladného počasia nezačal príliš príjemne, no nielen ľudia môžu mať zimu v zuboch. Týka sa to aj našich obľúbených jabĺčkových smartfónov, ktoré pokiaľ by dokázali rozprávať, poriadne by sa posťažovali. Ak aj ty patríš medzi majiteľov telefónu od kalifornského giganta, určite si už zažil situáciu v chladnom počasí, kedy sa pri používaní tvoj iPhone extrémne rýchlo vybíjal či dokonca povedzme pri 20-30% batérie a nižšie rovno aj vypol.

Pýtaš sa, prečo sa to týka hlavne iPhonov? Všetky iPhony totiž používajú lithium-Ion polymérovú batériu, v skratke Li-Pol, ktorá sa od klasických Li-Ion trochu líši. Sú síce ľahšie a ich životnosť je dlhšia ako tomu je u Li-Ion batérií, na druhú stranu sú však veľmi citlivé na zmenu teploty. Najmä pri chladnom počasí a nižšej teplote sa kapacita batérie rapídne zníži, čo je aj dôvodom rýchleho vybíjania iPhonu alebo úplného vypnutia. A nemusí pritom ísť o žiadne extrémne teploty.

O akých teplotách je tu teda reč? Nuž, Apple odporúča používať iPhone pri teplote od 0ºC až 35ºC, nakoľko príliš nízka a zároveň aj vysoká teplota tvojej batérií jednoducho neprospievajú. Ak bez scrollovania Facebook news či Messengeru nevieš vydržať a nevadia ti omrzliny na rukách, musíš počítať s tým, že tvoja batéria dostáva poriadne zabrať. V horšom prípade, akým je teplota pod -20ºC, by si mal svoj iPhone naozaj odložiť, ak chceš predísť serióznemu poškodeniu. To však neznamená, že všetky tie menšie výpadky a používanie v nižších teplotách nemajú na tvoje zariadenie negatívny efekt z dlhodobého hľadiska. Takže ak neplánuješ svoj iPhone po dvoch rokoch vymeniť za nový, mal by si sa oň starať.

Aby si predišiel výpadkom a poškodeniu zariadenia, udržuj ho v teple. Hoď si ho do vnútorného vrecka na svojej bunde a nekontroluj displej každých 5 minút, ver mi, dá sa to vydržať. Pokiaľ ho naozaj potrebuješ používať, môžeš použiť ochranný kryt, ktorý aspoň trochu pomôže proti nízkej teplote. Najideálnejšia varianta je však iPhone vonku v chladnom počasí používať naozaj len nevyhnutne.