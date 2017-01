Turisti na Floride nechceli veriť vlastným očiam, keď sa pár metrov od nich prechádzal obrovský krokodíl. Pripomínal im prehistorického dinosaura

Obyvatelia amerického štátu Florida sa počas života s veľkou pravdepodobnosťou stretnú s krokodílmi či aligátormi obľubujúcimi práve miestne močiare a bahenné oblasti, ale pre obyčajného turistu to môže byť zážitok na celý život. V prírodnej rezervácii Circle B Bar Reserve sa skupina turistov prechádzala s cieľom pokochať sa faunou a flórou, ktorú toto miesto obsahuje, lenže ani v najkrajšom sne nečakali, že sa im v celej svojej kráse predstaví aj majestátny aligátor. Jeho dĺžka sa odhaduje na približne 3,6-metra a aj keď zatiaľ neprekonal floridský rekord, ktorý drží aligátor dlhý 4,3-metra, vo voľnej prírode by si sa s týmto chlapíkom asi nechcel stretnúť. Turistom sa pokojne kráčajúceho aligátora podarilo zachytiť aj na videu a všetci sa zhodli, že sa im pred očami vynorili obrázky dinosaurov z dokumentárnych filmov, kde by sa tento aligátor určite nestratil.

