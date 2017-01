Sú dôchodcovia a predsa majú potetované celé telo. Tento pár sa právom dostal do Guinessovej knihy rekordov

Tetovanie je pre mnohých ľudí formou umenia a spôsobom, akým si môžu skrášliť svoje telo. K dobrému tatérovi sa čakacie doby väčšinou pohybujú v období niekoľkých týždňov až mesiacov, no výsledky stoja za to. Každý, kto si nejakú "kerku" doprial, vám potvrdí, že je to vášeň a forma životného štýlu. Mnohí si tetovanie doprajú ako darček k významnému sviatku, ďalším sa spája s určitou významnou udalosťou alebo symbolikou. Nie je nič neobvyklé, ak u niekoho nájdeme dve, tri aj viac tetovaní. Čo však v prípade, že si ním niekto pokryje celé telo? Väčšinou to chce istú dávku exhibicionizmu, a to obzvlášť vtedy, keď človek pri pohľade na vás vidí, že v tom máte obrovskú záľubu. Niekto sa na vás kvôli tomu môže dokonca dívať aj cez prsty.

Americký pár Charles a Charlotte ukazuje, že si z týchto príkladov ťažkú hlavu nerobí. A to aj napriek tomu, že obaja sú v dôchodkovom veku. 75-ročnému Charlesovi pokrývajú tetovania presne 93,75 % povrchu tela, jeho o osem rokov mladšej partnerke o približne dve percentá menej. Vďaka tomuto faktu sa obaja zapísali do Guinessovej knihy rekordov. Keď Charlotte v roku 2000 zomrel manžel, ako istú formu vyrovnania sa so smútkom po prvýkrát navštívila tetovacie štúdio. Po tejto návšteve nasledovali ďalšie a ďalšie a telo sa postupne zapĺňalo farebnými mozaikami inšpirovanými japonskou kultúrou. Bývalý majster bojových umení Charles sa so Charlotte (nečakane) zoznámil práve v tetovacom štúdiu. Čiperní dôchodcovia si z pohľadov svojho okolia nerobia ťažkú hlavu. Aký máte na to názor vy?