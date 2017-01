Brazílske netopiere sa po prvýkrát začali kŕmiť aj ľudskou krvou. Upíry boli zvyknuté na krv vtákov, ale musia sa prispôsobovať zmenám

Upíry nie sú len záležitosťou hororových filmov. Pod týmto názvom sa skrývajú aj netopiere s anglickým názvom „vampire bats“, ktoré žijú najčastejšie v Južnej Amerike, ale našiel by si ich aj v Mexiku. Malé lietajúce potvory sa dajú rozdeliť na ďalšie tri druhy, pričom len jeden z nich doteraz vo veľkom hodoval aj na krvi z cicavcov a občas boli zaznamenané aj prípady, keď tento upír napadol človeka.

Na druhej strane, druh s anglickým názvom „hairy-legged vampire bat“ sa doteraz živil výlučne krvou z rôznych druhov vtákov. Odborníci z Federal University of Pernambuco však vo svojom novom výskume získali nečakané informácie, keď analyzovali vzorky trusu týchto netopierov. Trus upírov živiacich sa krvou z vtákov totiž v troch prípadoch z pätnástich obsahoval stopy po ľudskej krvi, čo by znamenalo, že tento druh upírov začal objavovať aj nové zdroje potravy. V minulosti sa výskumníkom podarilo zistiť, že ak tento druh upírov nemal k dispozícii dostatok krvi z vtákov, jednoducho sa vyhladoval a nakoniec aj zomrel namiesto toho, aby skúsil spracovať krv z cicavcov. Keďže však ľudia v brazílskom národnom parku Catimbau, kde žije veľká populácia týchto upírov, čoraz viac zasahujú do tradičného chodu prírody, netopiere sa zrejme začali prispôsobovať. Zatiaľ nevedno, ako presne na krv z cicavcov reagujú ich telá, pretože tráviace systémy upírov boli doteraz prispôsobené na prijímanie krvi z vtákov obsahujúcej väčšie množstvo tuku, pričom krv cicavcov obsahuje oveľa viac bielkovín. Ak sa teda v blízkej budúcnosti chystáš na výlet do Brazílie a národného pakru Catimbau, najmä v noci si dávaj dobrý pozor, aby si neskončil ako hlavné jedlo krvilačných upírov.