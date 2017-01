Ako vyzerajú pokusy nakresliť desaťminútové veľdielo za minútu či desať sekúnd? Ľudia reagujú na zaujímavú internetovú výzvu

Mnoho ľudí vie nakresliť pekne možno tak snehuliaka, no to rozhodne nie je prípad šikovných ľudí, ktorí svojou tvorbou reagovali na výzvu portálu BoredPanda, do ktorej sa môžeš zapojiť aj ty. Ten ľudí požiadal, aby najprv nakreslili niečo za 10 minút, na druhú tretinu papiera to isté, no za minútu. Posledná časť papiera sa nesie v znamení desaťsekundovej kresby. Kým diela s najväčším časom vyzerajú naozaj úžasne, tie desaťsekundové sú už menej sofistikované. Zaujímavý je však prístup umelcov - množstvo si zvolilo niečo nie až tak náročné a o bodíky čitateľov zabojovali napríklad aj vyfarbením, tieňovaním či rafinovanými detailmi.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.