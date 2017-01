Japonci vymysleli nový druh relaxácie. Nechávajú sa zviazať v polohe, ktorá ich má zbaviť stuhnutosti a zlého držania tela

Väčšina z nás si relaxáciu predstavuje niekde doma v posteli či na masážnom stole, lenže Japonci opäť raz potvrdili, že ich len tak ľahko nikto neprekoná. Jeden z najnovších trendov v ostrovnej ázijskej krajine sa volá Otonamaki a v praxi ide o to, že sa ľudia nechajú zabaliť do látky v takzvanej plodovej polohe, kde potom zostávajú niekoľko minút, aby si dokonale oddýchli.

Zvláštna terapia si získava čoraz viac a viac fanúšikov, pretože má pomáhať nielen so správnym držaním tela, ale blahodárne pôsobiť aj na samotnú chrbticu a rovnako tak zbavovať telo stuhnutosti a stresu. Ľudia sa teda ochotne stretávajú v zdravotníckych centrách, kde je pre nich už pripravená látka na zabalenie a chvíľkový únik z tohto uponáhľaného sveta. Otonamaki je pritom inšpirované technikou zvanou Ohinamaki, čo je prakticky rovnaká technika len sa používa u malých detí. A keďže sa ľudia báli, že deti v tejto polohe trpia, rozhodli sa ju vyskúšať na vlastnej koži. Uvidíme, či sa po veľkom mediálnom záujme rozšíri Otonamaki nielen po Japonsku, ale aj v iných častiach sveta, pretože my si myslíme, že by to za skúšku stálo.

