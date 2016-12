Leo konečne s Oscarom, panda veľká nie je ohrozený druh a vyvinuli sme vakcínu proti ebole. Rok 2016 nakoniec nebol vôbec takým zlým

Rok 2016 sa posledné dni či až týždne dostáva pod paľbu kritiky a môžu za to mnohé úmrtia populárnych ľudí či už v hudobnom, hereckom či inom priemysle. Tento kalendárny rok považujú za jeden z najhorších tohto storočia, no zabúdajú, že priniesol aj mnoho momentov, na ktoré spomíname v dobrom.

Matt Strange už nezniesol toto vyplakávanie ľudí, a tak na svoj profil na Facebooku zavesil zoznam 30 vecí, vďaka ktorým bol aj rok 2016 úžasným rokom a jeho status sa okamžite začal šíriť. Postupne ho začali zdieľať až desaťtisíce ľudí a zdá sa tak, že jediný muž zachránil reputáciu roka, ktorý už smeruje do svojho konca.

"Už som mal akosi dosť tých všetkých ľudí, ktorí vyplakávali na internete. Vadia mi ľudia, ktorí stále len nariekajú a nevšímajú si tie pozitívne veci. Nechápte ma zle, napríklad smrť Carrie Fisher aj mňa spravila nesmierne smutným, pretože mnohí z nás sme na nej vyrastali a bola pre mnohých inšpiráciou. Ale ľudia zrazu všade píšu, že tento rok je najhorším v histórii."

India sa pokúsila o svetový rekord - vysadiť 50 miliónov stromov v priebehu jedného dňa

Predstavitelia jedného z indických štátov Uttarpradéš uvádzajú, že tento pokus obrovských rozmerov je iniciatívou tamojšej vlády, ktorá sa dlhodobo usiluje o zvýšenie zalesnenia Indie a zároveň o ochranu životného prostredia krajiny. Státisíce ľudí sa tak vybrali do voľnej prírody, aby tam počas 24 hodín vysadili až 50 miliónov kusov mladých stromčekov a dosiahli tak nový svetový rekord a zápis do Guinessovej knihy rekordov. Akcie pod názvom Najväčšia akcia sadenia na planéte Zem sa zúčastnilo vyše 550 000 ľudí, ktorí sadili stromy na vyše 6000 miestach s celkovou rozlohou 770 kilometrov kilometrov štvorcových. Celkové náklady sa vyšplhali na 5,6 miliardy eur. Obyvatelia Uttarpradéša su vo všeobecnosti veľmi aktívni. V novembri minulého roka zorganizovali akciu Najväčší rozvoz mladých stromčekov na mnohopočetné miesta, kedy rozviezli viac ako milión stromčekov na desať miest.

Podľa slov hlavného ministra Uttarpradéša Akhiléša Jádava, sa tejto akcie zúčastnili školáci, štátni zamestnanci aj profesionáli. Ich aktivita prichádza v čase, kedy sa svet všemožne snaží o zmierenie následkov klimatických zmien a o to, aby nasledujúce generácie zdedili planétu v čo najlepšom možnom stave. Do večera bolo v okolí ciest, železničných tratí a verejných miest zasadených vyše 40 miliónov stromčekov. Indická vláda propaguje podobné aktivity vo všetkých 29 federálnych štátoch. Tento záväzok si stanovila už na minuloročnom klimatickom summite v Paríži, na ktorom sa všetky zúčastnené krajiny usilovali dosiahnuť rozumný konsenzus, ktorý podporí myšlienku rozvoja našej planéty v tomto smere. Uvítali by ste podobnú iniciatívu aj na Slovensku?

DiCaprio konečne získal Oscara

Fanboy ešte v roku 2015 napísal výborný článok k téme Oscary vs Leo DiCaprio, no prišiel rok 2016 a konečne sa to sympatickému hercovi podarilo. Najlepším hercom sa konečne a úplne zaslúžene po dlhých rokoch stal Leo DiCaprio. Eddie Redmayne minuloročné víťazstvo neobhájil a Lea tento rok podľa Akadémie neprebil ani skvelý Fassbender v Jobsovi. DiCaprio teda vyhral svojho prvého Oscara za šialenú rolu a natáčanie survival drámy o pomste The Revenant, pričom predviedol milú ďakovnú reč. Vyzýval v nej ľudí, aby sa konečne začali starať o planétu.

Fotka uverejnená používateľom Shahabaz Shaji (@shahabazshaji), Mar 1, 2016 o 9:11 PST

Panda veľká už nepatrí medzi ohrozené druhy

Panda veľká je národným symbolom Číny, no dlhé roky bola považovaná za ohrozený druh. Keďže je však pre samotnú krajinu obrovský pojem, čínski ochrancovia sa dlhé obdobie snažili zabrániť jej vyhynutiu a podľa správ z roku 2016 to zatiaľ vyzerá naozaj nádejne.

Panda veľká sa totiž oficiálne zbavila prívlastku ohrozený druh a spadla tak o stupienok nižšie na úroveň zraniteľného druhu, kam ju zaradil Medzinárodný zväz ochrany prírody (IUCN). Naopak, žiaľ, medzi ohrozené druhy sa presunula gorila východná, ktorej počet sa za posledných 20 rokov znížil až o 70 percent. Verme teda, že tento druh sa vyberie po stopách pandy veľkej.

Veľkú zásluhu na tomto malom, ale významnom pokroku pri pandách má samotná čínska vláda, ktorá vynaložila veľké úsilie na opätovné vytvorenie lesov a ochranu ich životného prostredia. Za posledných desať rokov ich výskyt v prírode vzrástol o slušných 17 percent a v súčasnosti ich žije voľne v prírode okolo dvoch tisíc. IUCN ale zároveň aj varuje, že v dôsledku klimatických zmien ubudne do 80 rokov až 35 percent bambusov, čo sťaží stravovanie pre tohto živočícha. Na záver treba zaželať ochranárom veľa šťastia, aby sa im podarilo zachrániť čo najviac druhov zvierat.

Fotka uverejnená používateľom Stephen Sanjaya (@stephensanjayy), Dec 29, 2016 o 8:53 PST

Najvyššia gramotnosť u detí v histórii

Nedávno sme tu mali článok o úrovni života na mnohých frontoch a našli sme v ňom pár viet aj o gramotnosti. Gramotnosť je problémom aj v 21. storočí, avšak situácia sa za posledných sto rokov dramaticky zmenila. Keď ešte na začiatku druhej svetovej vojny bol percentuálny pomer negramotných a gramotných ľudí 58:42, v roku 2014 to bolo práve naopak - 15 % negramotných a 85 % gramotných ľudí. Čo sa týka najnovších dát, až 93 percent detí dokáže čítať a písať, čo je najvyššie percento v celej našej histórii.

Ukážkový vzťah Nórska k prírode

Jedným z mnohých problémov tohto sveta je drastické odlesňovanie, no v Nórsku si povedali, že niečo takéto oni podporovať nebudú. Nór­ska vláda tento rok schvá­lila, že už viac nebude kupo­vať pro­dukty, ktoré sú spo­jené s odles­ňo­va­ním tro­pic­kých lesov. To zna­mená, že už nepod­píšu žia­den kon­trakt so spo­loč­nos­ťou, ktorá sa podieľa na takomto ničení prí­rody. Stalo sa tak vôbec prvou krajinou na svete, ktorá sa odhodlala k takémuto kroku a okamžite vyzvali aj ďalšie štáty, aby ich nasledovali. Odvtedy sú tak všetky tovary vypro­du­ko­vané kra­ji­nou prí­sne kon­tro­lo­vané. Dávame palec hore.

Vakcína proti ebole

V posledných rokoch dostatočne populárny na to, aby tento vírus poznal naozaj každý. Za epicentrum vzniku sa pokladajú dedinky Nzara a Yambuku ležiace v Južnom Sudáne na pobreží rieky Ebola. Práve v roku 1976 v subsaharskej oblasti Afriky po prvýkrát prepukla choroba, ktorá si svoj smrteľný status drží dodnes. Miera mortality sa pohybuje medzi 50 – 90 % v závislosti od okolností. Doktor Ngoy Mushola ako prvý zaznamenal a vyniesol na svetlo podrobný popis symptómov. Boli medzi nim krvavé hnačky, vysoké teploty, bolesti brucha a pacienti popisovali „ťažké kĺby“. Náhle prepuknutie Eboly je dodnes mierne otázne. Za najlogickejší dôvod sa považuje rozširovanie obyvateľstva do hlbín pralesov, kde mohla Ebola pretrvávať medzi živočíchmi stovky rokov bez toho, aby predstavovala hrozbu. Donedávna bol tento zákerný africký vírus skôr literárnou ako skutočnou hrozbou.

V odbornej literatúre bolo napísaných viac článkov ako činil počet nakazených. S periodickou presnosťou sa objavoval najmä v Ugande, Gabone, Libérii, Sudáne, Nigérii a podobných štátoch centrálnej Afriky. Behom 24 malých epidémii nakazila približne 1 700 ľudí, z ktorých 1 300 nákaze podľahlo. No prišiel rok 2013 a z malej lokálnej epidémie sa stala doslova celosvetová hrozba, keď začali všetky popredné spravodajské agentúry hlásiť začiatok konca. Epidémia vtedy operovala najmä v západoafrickej oblasti, kde nakazila takmer 30 000 obyvateľov a usmrtila asi 35 % z nich. Stav ohrozenia trval donedávna, zrušený bol 29. marca 2016. Inkubačná doba je veľmi rôznorodá a zväčša sa pohybuje od 2 dní do 3 týždňov, pričom priebeh nemoci má rýchly spád. I keď už bolo mnoho vakcín testovaných, žiadna nebola zatiaľ schválená, a tak ešte do nedávna na ňu neexistoval liek. Pár dní to už však neplatí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila pred Vianocami, že vakcína proti ebole funguje. Klinické testy, ktoré mali na starosti vedci z Guiney, ukázali jej maximálnu možnú účinnosť. Medicína si tak pripísala v tomto roku ďalší plusový bod.

Fotka uverejnená používateľom Paras K. Ghelani (@parask.ghelani), Dec 24, 2016 o 7:12 PST

Ozónová vrstva nad Antarktídou sa zotavuje

Vedci prišli tento rok aj s ďalšou dobrou správou, tentokrát o ozónovej vrstve, ktorá sa začína zotavovať. Toto „zotavovanie sa" ozónovej vrstvy pripisujú vedci dlhodobému zákazu používania ozón poškodzujúcich chemických látok. Britskí vedci po prvý raz zaznamenali dramatický úbytok hrúbky ozónovej vrstvy v stratosfére približne desať kilometrov nad Antarktídou v polovici 80. rokov 20. storočia, teraz sa však stenčovanie spomaľuje. Situácia v Antarktíde sa začína postupne zlepšovať vďaka globálnemu zákazu používania chlór-fluorovaných uhľovodíkov (CFC) Montrealským protokolom z roku 1987. Pre nás je ozónová vrstva dôležitá kvôli ochrane pred ultrafialovým žiarením zo Slnka.

Lietadlo poháňané výlučne slnečnou energiou obletelo svet

Veľký úspech si v roku 2016 pripísali aj Švajčiari, a to vďaka ich lietadlu s názvom Solar Impulse 2. Ako už z názvu vyplýva, je poháňané hlavne slnečnou energiou. Ide o vôbec prvé takéto lietadlo, ktorému sa podarilo obletieť svet. Stalo sa tak na konci júla, kedy švajčiarske experimentálne lietadlo Solar Impulse 2 úspešne ukončilo poslednú etapu svojej cesty okolo sveta a po dvojdňovom lete z egyptskej Káhiry pristálo o 02.05 h SELČ v Abú Zabí, hlavnom meste Spojených arabských emirátov. Za viac ako rok sa solárne lietadlo zastavilo okrem SAE a Egypta aj v Ománe, Indii, Mjanmarsku, Číne, Japonsku, USA a Španielsku. Prelet Atlantiku mu trval 70 hodín, na zdolanie Tichého oceánu potreboval 118 hodín. Cieľom projektu bola propagácia tzv. čistých technológií.

Fotka uverejnená používateľom @marioncotillard, Júl 25, 2016 o 3:31 PDT

Ako teda môžete vidieť z Mattovho zoznamu, rok 2016 bol plný aj pozitívných vecí a verme, že ten nasledujúci rok bude ešte lepší.