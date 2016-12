Z Golfu R sa po facelifte stáva až 310-koňový hot-hatch. Stovku dá už za 4,6 sekundy!

Jednou z vôbec posledných najdôležitejších noviniek tohto roku je facelift bestselleru nižšej strednej triedy modelu Volkswagen Golf. Ten sme vám priblížili podrobnejšie už prednedávnom, teraz ale prišiel na rad posledný diel v skladačke, a to na vrcholné vyhotovenie s príznačným dodatkom R v názve. Áno, ani Golf R modernizácia neobišla, práve naopak, vylepšenia sa odohrali po všetkých stránkach. Ako prvé je to samotný dizajn, ktorý sa zmenil v duchu komplexného faceliftu, čo značí asi toľko, že sme svedkami úplne nových, modernejších nárazníkov. Podstatne atraktívnejší tvar vozidlu dodávajú po novom už full-LED predné svetlomety s prísnejšou grafikou, no a tá zaujme rozhodne aj vzadu, keďže koncové svetlá disponujú skutočne prepracovaným vizuálom. Vzadu nechýba až štvorica rozmerných koncoviek výfukov, pričom do ponuky pribudli nové dizajny kolies a doplnkové prvky. Vynovený Golf R pritom spoznávame naraz ako v karosérii hatchback, tak i ako praktický Variant.

Zmeny pochopiteľne nastali aj v interiéri, kde nájdeme športové sedačky, volant či budíky s modrými detailmi. Aj napriek tomu, že náhľadom do kokpitu zatiaľ nedisponujeme, je zrejmé, že aj R-ko dostane v rámci príplatkovej výbavy rozmernejší displej multimediálneho systému s uhlopriečkou až 9,2" a plne digitálne budíky, teda 12,3" LCD prístrojový panel Active Info Display s nastaviteľnými funkciami a širokou škálou zobrazení. To najpodstatnejšie sa ukrýva za pozmenenou prednou maskou, kde nájdeme osvedčený benzínový agregát 2.0 TSI. Ten síce už nejaký ten rok nahrádza povestný šesťvalec, 300-koňový potenciál z dvojlitra ale znie ako veľmi pekný kompromis. Aby toho ale nebolo málo, Volkswagen vrámci faceliftu posilnil o ďalších 10 koní a 20 N.m, čím výkon jednotky poskočil už na hodnotu 228 kW / 310 koní a krútiaci moment má tiež nemalých 400 N.m. Inými slovami, erko vystrelí na stovku teraz už za 4,6 sekundy, za čo do veľkej miery môže nielen pohon všetkých štyroch kolies (pomocou najnovšej generácie medzinápravovej spojky Haldex) ale aj dvojspojkovej prevodovke DSG.