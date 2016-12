Ako vyzerá pracovný pohovor pornoherca? Väčšinu chlapov odradia už len podmienky a jeho priebeh

Azda každý chlap už niekedy v minulosti rozmýšľal nad tým, že by sa skúsil vydať na dráhu pornoherca. V mladosti to predsa znie ako jednoduchá kariérna cesta, kde si človek užije kopec zábavy, telesného pôžitku a ešte aj slušne zarobí. Sledovanie pornografie potom v mužskej mysli otvára nové a nové dvierka vedúce k záveru, že on by zvládol túto úlohu oveľa lepšie v porovnaní s hercom, ktorý sa vo filme aj skutočne objavil a po celom internete by si potom ľavou zadnou našiel státisíce komentárov o tom, ako sa chlapi chvastajú. Chvália sa dĺžkou svojho nástroja či výdržou v posteli a kritizujú hercov v pornofilmoch bez toho, aby vedeli, čo všetko stojí za natočením jediného filmu alebo videa.

Na portáli Reddit sa nedávno objavil komentár pod veľavravným pohyblivým obrázkom v hlavnej úlohe s herečkou Nicole Aniston, ktorý snáď všetkým odvážnym mužom raz a navždy vysvetlí, ako to v tejto brandži chodí. Užívateľ Carnageeleven sa pustil do vysvetľovania toho, čo všetko musí chlap zvládnuť priamo na pohovore na pozíciu pornoherca a aké fyzické či psychické predpoklady musí spĺňať. Podľa jeho slov sa na jednom takomto kastingu či pohovore zúčastnil jeho kamarát, ale pokojne to mohol byť aj on sám. Začali by sme asi tým, že známy projekt BangBros mu ponúkol plat iba okolo 35-tisíc dolárov za rok. Aj keď to na slovenské pomery vyznieva veľmi solídne, v Spojených štátoch amerických by človek s takýmto ročným príjmom ledva vyžil.

Čo sa týka základných predpokladov na to, aby sa muž mohol stať pornohercom, je ich hneď niekoľko. Asi základná požiadavka sa týka dĺžky pohlavného orgánu. Vyžadovaná dĺžka sa pohybuje od 20 do 22 centimetrov, takže v tejto chvíli môžeš pokojne prestať čítať. Svoj nástroj by si potom mal vedieť takmer dokonale ovládať, takže ak by ti režisér povedal, že od teba potrebuje erekciu, do niekoľkých sekúnd by sa ti to malo podariť. Rovnaké pravidlo je spojené aj s ejakuláciou, takže o žiadne dlhé scény bez vyvrcholenia nemajú v porno priemysle záujem. Ďalej by ti nemal prekážať ani občasný blízky kontakt s inými mužmi, pretože pri natáčaní skupinových scén sa občas stane, že sa niektoré časti tela na pár sekúnd dotknú. Napriek tomu, že väčšina mužov vstupujúcich do porna nemá skúsenosti s modelingom, mal by si mať pripravené profesionálne portfólio a niekoľko fotografií. Ak by si všetky vyššie spomenuté podmienky spĺňal, ešte stále len možno by si sa dostal aj na skutočný pohovor priamo v kancelárii.

Už len samotný pohovor dokázal odradiť množstvo uchádzačov, pretože jeho priebeh nepatrí medzi tie obyčajné. Po vstupe do kancelárie, kde ťa bude čakať zvyčajne starší pán schopný ohodnotiť tvoj výkon, si budeš musieť stiahnuť nohavice a pustiť sa do práce. Do 30 sekúnd by si mal zabezpečiť, aby si dostal erekciu a s touto úlohou ti prípadne môže pomôcť herečka, ktorá sa pri niektorých pohovoroch nachádza v miestnosti priamo s tebou. Ak sa jej vraj budeš páčiť, dovolí ti dotknúť sa jej prś, ale tým tvoja erotická chvíľka v kancelárii ani zďaleka nekončí. Ďalších minimálne 10 minút budeš musieť pred všetkými prítomnými masturbovať a keď ti šéf zavelí, že je čas na ejakuláciu, do jednej minúty to budeš musieť zvládnuť. Nasledujúcich 15 minút dostaneš na regeneráciu a po nich sa musíš pripraviť na ďalšiu masturbáciu, keďže šéf chce vidieť, či dokážeš vo svojej potenciálnej práci pokračovať aj viackrát za sebou a zaujímať ho bude aj miera, do akej vieš kontrolovať svoj orgazmus.

Aj v porno priemysle ide najmä o peniaze, a tak v prípade, že nakoniec dostaneš príležitosť ukázať sa aj na kamere nikto nebude hľadieť na tvoje fyziologické potreby. Ak ťa po pohovore rozhodnú zobrať, ponúknu ti zmluvu a ako pornoherec v zácviku natočíš niekoľko scén podľa svojho kontraktu, kde ťa zaškolia v polohovaní končatín tak, aby si nezavadzal pred kamerou. Pripraviť sa musíš tiež na náročné sexuálne polohy, takže okrem perfektného zdravia sa od teba bude vyžadovať aj dobrá kondícia a nejaké tie svaly. Pri premiestňovaní herečky z miesta na miesto sa ti nesmie stať, že ju nebudeš vládať dvihnúť. Nepomôže ti pritom ani fakt, že okolo teba bude pri natáčaní stáť viac než 10 ľudí starajúcich sa o osvetlenie, styling či kamery. Je snád jasné, že 35-tisíc dolárov ročne je základný plat začínajúceho pornoherca, takže postupom času budeš môcť zarábať viac a viac, ale pri pohľade na všetky podmienky a nároky možno aj ty začínaš pochybovať o tom, že sa stať pornohercom skutočne oplatí.