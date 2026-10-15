Ako správne skladovať potraviny? Jednoduchý návod na prevenciu chorôb prenášaných potravinami

Jeseň prináša do našich domácností zmenu rytmu, ale aj jedálnička. Jedno by však malo zostať počas celého roka rovnaké – správne zaobchádzanie s potravinami.
Správne skladovanie a spracovanie potravín je základom zachovania ich bezpečnosti a kvality a zároveň pomáha predchádzať chorobám prenášaným potravinami.
Pre bežného spotrebiteľa je správne skladovanie a spracovanie potravín tou najlepšou cestou, ako sa vyhnúť chorobám prenášaným potravinami. Základným princípom je dodržanie správneho teplotného reťazca potraviny, aby sa zabránilo množeniu a šíreniu nežiaducich mikroorganizmov, ako sú napríklad baktérie z rodu Salmonella alebo Campylobacter, a neprivodiť si tak zbytočné zdravotné komplikácie.
Ako teda spracovávať a skladovať potraviny doma bezpečne? Stačí myslieť na niekoľko základných pravidiel:
1. Pri skladovaní sa riaďte informáciami na obale
Výrobca pozná zloženie výrobku najlepšie, preto na obale uvádza aj teplotu a podmienky jeho skladovania počas doby spotreby. Čerstvé potraviny sa rýchlo kazia, preto ich treba uložiť do chladničky alebo po zakúpení skonzumovať či spracovať. Patria sem napríklad: vajcia, surové mäso a mäsové výrobky, ovocie, zelenina či rôzne polotovary. Trvanlivé potraviny, ako sú ryža, cestoviny, múka, cukor, olej, ocot či konzervované potraviny, majú odlišné nároky na skladovanie. Aj pri nich však platí, že sa treba riadiť údajmi výrobcu.
2. Uvarené jedlo nenechávajte dlho pri izbovej teplote
Jednou z častých chýb je ponechanie uvareného jedla príliš dlho na kuchynskej linke. Uvarené jedlo by nemalo zostať mimo chladničky viac ako dve hodiny. Čím viac vody pokrm obsahuje, napríklad polievky, omáčky či vývary, tým rýchlejšie sa môže pokaziť, ak zostane pridlho pri izbovej teplote. Jedlá s vyšším obsahom vody zároveň poskytujú vhodné prostredie na množenie nežiaducich mikroorganizmov, preto ich treba čo najskôr skonzumovať alebo uložiť do chladničky.
3. Surové a hotové potraviny skladujte oddelene
Pri skladovaní potravín v chladničke treba myslieť aj na riziko ich možnej vzájomnej krížovej kontaminácie. Stačí, aby šťava zo surového mäsa, ktorá môže obsahovať nežiaduce mikroorganizmy, prišla do kontaktu s potravinou, ktorú už nebudeme tepelne upravovať, napríklad so syrom, šalátom či hotovým jedlom. Surové a hotové potraviny preto treba skladovať oddelene a zabrániť tomu, aby čerstvé mäso alebo ryby presakovali na potraviny určené na priamu konzumáciu. Pomôcť môže skladovanie v uzatvorených nádobách alebo obaloch a dodržiavanie teploty uvedenej na etikete výrobku. Pri čerstvých potravinách je to spravidla 2 až 8 °C.
4. Nie všetko, čo vyzerá ako konzerva, patrí do špajze
Príkladom sú sardelové očká. Ich obal môže pripomínať klasickú konzervu, ktorú možno pred otvorením skladovať bez chladenia, v skutočnosti však ide o takzvanú polokonzervu. Sardelové očká preto treba skladovať v chladničke a ich trvanlivosť je spravidla výrazne kratšia ako pri klasických konzervách.
5. Mrazené potraviny rozmrazujte v chladničke
Mrazené potraviny je najlepšie rozmrazovať postupne v chladničke. Nevhodné je nechávať ich rozmrazovať na kuchynskej linke v snahe celý proces urýchliť. Čím dlhšie zostáva rozmrazená potravina pri izbovej teplote, tým väčšie je riziko množenia nežiaducich mikroorganizmov a jej kazenia. Potraviny treba po rozmrazení čo najskôr spracovať a nemali by sa opätovne mraziť.
6. Pri práci so surovým mäsom oddeľujte pomôcky
Pri príprave pokrmov je potrebné oddeľovať pomôcky používané na spracovanie surového mäsa od tých, ktoré používame pri ostatných potravinách. Na krájanie surového mäsa je vhodné používať samostatnú dosku na krájanie a pozornosť venovať aj nebaleným potravinám, ktoré sa počas jeho prípravy nachádzajú na kuchynskej linke.
Kontaktný bod Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v Slovenskej republike, ktorý je zriadený na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je aj tento rok súčasťou kampane Safe2Eat – iniciatívy, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť občanov o bezpečnosti potravín a poskytnúť im praktické, vedecky podložené odporúčania pre informované rozhodovanie pri výbere potravín. Kampaň realizuje úrad EFSA spolu s partnermi 23 krajín z celej Európy aj mimo nej. Do iniciatívy sa zapojili členské štáty EÚ – Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Írsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko – spolu s partnerskými krajinami Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou, Severným Macedónskom, Srbskom a Tureckom. Kampaň Safe2Eat pomáha občanom kriticky uvažovať pri každodennom výbere, skladovaní a spracovaní potravín.