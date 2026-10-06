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Calin a Viktor Sheen vypredali Arena Tour za pár hodín. Pridávajú ďalšie koncerty
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dnes 6. októbra 2026 o 8:25
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Calin a Viktor Sheen vypredali Arena Tour za pár hodín. Pridávajú ďalšie koncerty

calin a viiktor sheen Zdroj: RADIM ZBOŘIL
calin a viktor sheen Zdroj: @RYCHLIKLUCI
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Náhľadový obrázok: Radim Zbořil
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