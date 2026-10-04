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Dnes je Svetový deň zvierat 🐾
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dnes 4. októbra 2026 o 10:50
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Dnes je Svetový deň zvierat 🐾

. Zdroj: PIXNIO/ HICKEY, USFWS
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS
Zdroj: BRZESZCZOT
Zdroj: FLICKR
Zdroj: PIXNIO/ HOBBYFOTOGRAF08
Zdroj: PIXNIO
Zdroj: PIXIO/ BICANSKI
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Náhľadový obrázok: Pixnio/ Hickey, USFWS
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