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Maxo otvorene o Naty a Matúšovi, čo si myslí o Ondrejovi a prečo mu to s Nelou nevyšlo (CLOSE FRIENDS)
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dnes 23. septembra 2026 o 17:45
Čas čítania 0:31
Paulína Pížová

Maxo otvorene o Naty a Matúšovi, čo si myslí o Ondrejovi a prečo mu to s Nelou nevyšlo (CLOSE FRIENDS)

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Vypadnutý učastník aktuálneho ročníka Love Islandu Maxo v najnovšom Close Friends otvorene porozprával o svojom pôsobení vo vile, vzťahoch s ostatnými súťažiacimi aj o tom, ako vníma dianie po svojom odchode.

Účastník aktuálneho ročníka Love Islandu Maximilián Slezák v najnovšom Close Friends odpovedal na otázky divákov o svojom pôsobení vo vile, vzťahoch s ostatnými súťažiacimi aj živote po návrate na Slovensko.

Prezradil, či si myslí, že Nela svoje sympatie k nemu iba hrala, čo hovorí na vzťah Naty a Matúša a aké boli vzťahy medzi súťažiacimi mimo kamier. Reč prišla aj na reakcie ľudí po jeho odchode z Love Islandu.

Maxo dostal aj otázky zo svojho života mimo reality šou. Porozprával o svojej bývalej a údajne požičaných peniazoch, svojom rodnom Cíferi či o tom, čo by v ňom zmenil ako prvé. Nechýbala ani otázka, či by sa do Love Islandu vrátil, keby dostal druhú šancu.

Pozri si celý diel Close Friends s Maxom na našom YouTube a zisti, čo všetko o dianí vo vile prezradil.

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