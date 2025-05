Francúzsko vytvára robotickú armádu. Prvé jednotky chce nasadiť už v roku 2028

Francúzsko sa chystá nasadiť robotických bojovníkov na frontové línie už v roku 2028. Tento krok je súčasťou širšej modernizácie armády, ktorá bude do roku 2040 zahŕňať aj plne vyvinuté robotické systémy.

Francúzsko sa rozhodlo urobiť veľký krok vpred v oblasti vojenskej technológie. Krajina plánuje nasadiť robotické bojové jednotky do roku 2028 a do roku 2040 ich plne zaradiť do armády, informoval o tom portál Futurism.

Tento plán oznámil generál Bruno Baratz, ktorý zodpovedá za budúce bojové programy francúzskej armády. „Dúfame, že do troch rokov budeme mať niečo pomerne vyspelé a prvé pozemné roboty budú pripravené na vybavenie našich síl,“ prezradil Bruno.

Francúzsky generál Tony Maffeis prezradil, že teraz musia dokázať, že roboty dokážu byť efektívnejšie, keď sa dostanú do kontaktu s protivníkom. Roboty budú slúžiť na rôzne úlohy – od pozorovania až po odmínovanie a opravy.

Vojenské testy už preukázali, že tieto roboty dokážu úspešne prekonávať prekážky a vyhýbať sa nástrahám, ktoré napodobňujú bojiskové podmienky. Napriek tomu, že Francúzsko vyjadruje obavy z vojenských konfliktov, ako je rusko-ukrajinská vojna, prezident Emmanuel Macron nedávno potvrdil, že Francúzsko neplánuje vysielať svojich vojakov do tohto konfliktu.