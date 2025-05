Ktorá silueta zo slávnostného koberca v priestoroch Metropolitného múzea umenia v New Yorku si získa tvoje srdce?

V Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku prebehla najväčšia spoločensko-módna udalosť roka, na ktorej chce byť každý – Met Gala. Červený koberec sa pri príležitosti finančnej zbierky pre Kostýmový inštitút zaplnil hviezdnymi menami zo sveta šoubiznisu, ktoré na rozprestretom koberci predviedli luxusné siluety spod rúk talentovaných návrhárov aj známych módnych domov.

Téma Met Gala 2025 niesla názov „Superfine: Tailoring Black Style“ a sprievodný dress code znel „Tailored for You“ a bola venovaná výhradne elegantnej mužskej móde. Tohtoročnými spolupredsedami slávnostného galavečera boli herec Colman Domingo, Lewis Hamilton, raper A$AP Rocky, Pharrell Williams a už tradične mala celý event pod dohľadom Anna Wintour (šéfredaktorka magazínu Vogue, pozn. redakcie).

Nižšie nájdeš zoznam TOP outfitov.

Rihanna ukázala tehotenské bruško v modeli od Marca Jacobsa

Okamih, keď Rihanna vstúpila na slávnostné schodisko v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku, prekvapil všetkých prítomných hostí aj fotografov. Slávna speváčka a podnikateľka ukázala tehotenské bruško a s partnerom A$AP Rockym budú mať tretie dieťa.

S interpretáciou dress codu „Tailored for You“ pomohol Rihanne návrhár Marc Jacobs, ktorý jednu z najväčších hviezd šoubiznisu obliekol do čierno-sivej siluety s objemným klobúkom. Skrátené sako a sukňa s prúžkami nechali vyniknúť radostnú novinku.

Pharrell Williams v Louis Vuitton

Jeden zo spolupredsedov Met Gala 2025 Pharrell Wiliams nás znovu presvedčil o tom, že patrí medzi najštýlovejších mužov na svete.

52-ročný multitalentovaný umelec a v súčasnosti kreatívny riaditeľ pre mužskú líniu Louis Vuitton stavil na luxusný oblek s čiernymi zvonovými nohavicami a neprehliadnuteľné sako s bohatým zdobením a dvojradovým zapínaním. Siluetu doplnil o minimalistickú bielu košeľu s čiernou kravatou, niekoľko zlatých šperkov a slnečné okuliare.

Lupita Nyong'o zahalená do svetlozelenej farby z dielní Chanel

O svojom módnom cítení nás včera večer presvedčila tiež herečka Lupita Nyong'o, známa z filmov ako Black Panther alebo Star Wars.

Rodáčka z Mexico City patrí medzi ambasádorov módneho domu Chanel a do modelov z francúzskeho ateliéru bola oblečená aj na Met Gala 2025. Svetlozelenú siluetu z luxusných materiálov, ktorú tvorilo elegantné sako s brošňou v tvare kvetu a nohavice v širokom strihu doplnila o polopriehľadný plášť a malý klobúk. Samozrejmosťou je tiež množstvo diamantových šperkov.

Doja Cat v Marc Jacobs

Návrhár Marc Jacobs, ktorý sa preslávil vďaka práci v Louis Vuitton, obliekol okrem Rihanny aj ďalšiu hviezdnu interpretku – Doja Cat.

Na outfite speváčky, ktorá nemá najmenší problém s extravaganciou, sa Jacobs vybláznil do sýtosti a odvážne modely vrátane modelu so zvieracím vzorom a obuvi na extrémne vysokých podpätkoch boli neprehliadnuteľné. Rovnako neprehliadnuteľná bola aj výrazná vizáž Doja Cat v podobe farebného líčenia a objemného účesu.

Hunter Schafer v siluete Prada

Svojim outfitom na Met Gala 2025 nám urobila radosť tiež herečka Hunter Schafer, ktorú môžeš poznať z populárneho seriálu Eufória.

178 centimetrov vysoká rodáčka z New Jersey predstúpila pred fotografov v čierno-bielej siluete Prada, ktorá mala šmrnc aj sexepíl a zároveň bola veľmi elegantná a v téme dress codu „Tailored for You“. Nemáme žiadne výhrady.

A$AP Rocky prekračuje všetky hranice

Každý, kto sleduje módu a kultúru, musí vidieť, že A$AP Rocky je génius a jeho štýl dávno prekročil hranice hip-hopu. Čoskoro trojnásobný otec bol spolupredsedom prestížneho galavečera v rodnom New Yorku a na svojom vzhľade si dal tiež patrične záležať.

Custom siluetu od vlastnej značky AWGE v čierno-bielej schéme zvýraznil najmä množstvom doplnkov vrátane náušníc, náhrdelníka cez golier košele, slnečných okuliarov, ktoré navrhol v spolupráci so značkou Ray-Ban, alebo zdobeným dáždnikom od ateliéru Briony Raymond. Sladkou bodkou je však účes.

Miley Cyrus v modeli ALAÏA

Chválou nebudeme šetriť ani pri siluete, ktorú ukázala na tmavomodrom slávnostnom koberci speváčka Miley Cyrus.

Cyrus nás už niekoľkokrát presvedčila o tom, že má odvahy na rozdávanie, a inak tomu nebolo ani včera večer, keď stavila na čierny model spod rúk návrhára Pietera Muliera z módneho domu ALAÏA, ktorý zvýraznil jej štíhlu postavu vďaka koženej vrchnej vrstve s výstrihom pod prsiami. Oceňujeme tiež minimalistickú kombináciu s dlhou čiernou sukňou a výrazným zlatým náhrdelníkom okolo krku.

Lewis Hamilton v siluete od návrhárky Wales Bonner

Svojim outfitom nás potešil Lewis Hamilton, ktorý bol tiež spolupredsedom slávnostného galavečera.

Hviezdny britský jazdec F1, ktorý je aktuálne v tíme Ferrari, prišiel do Metropolitného múzea umenia v New Yorku oblečený v siluete od návrhárky Wales Bonner. V svetlých modeloch s bohatým zdobením a množstvom detailov vyzeral fantasticky a išlo o jeden z jeho najlepších outfitov z červeného koberca. Skvelá práca, Lewis.

Colman Domingo v modeloch Valentino

Ak patríš medzi našich pravidelných čitateľov, vieš, že štýl Colmana Dominga na červenom koberci je božský, čo herec potvrdil aj siluetou na Met Gala 2025.

55-ročný rodák z Filadelfie nezostal svojej povesti nič dlžný a na slávnostnom fotení ukázal vycibrený vkus v modeloch z dielní módneho domu Valentino – nadrozmerné sako s mriežkovaným vzorom, pod ktorým mal košeľu s jemnými prúžkami, zladil so širokými sivými nohavicami, čiernymi mokasínami a množstvom doplnkov vrátane luxusných hodiniek Omega Speedmaster Moonwatch Professional v zlatom vyhotovení, prsteňov či veľkej bodkovanej brošne.

La La Anthony v archívnom modeli od Virgila Abloha

Jeden z najlepších ženských outfitov na tohtoročnom Met Gala predviedla La La Anthony, ktorá prišla v archívnom modeli od Virgila Abloha.

Elegantnú čiernu siluetu, ktorú tvoril úzky vrchný diel bez ramienok a nohavice v zvonovom strihu, perfektne dopĺňala obrovská ozdoba v štýle svadobnej vlečky zo šifónu. V jednoduchosti je krása, čo v tomto prípade platí na sto percent.

Kim Kardashian v Chrome Hearts

Medzi pozvanými hosťami nechýbala ani Kim Kardashian, ktorú množstvo ľudí zatracuje, ale my obdivujeme, čo všetko dokázala a rovnako nás baví aj jej módny vkus.

Najslávnejšia členka rodiny Kardashian predstúpila pred prítomných fotografov v koženom čiernom modeli ušitom na mieru z dielní ateliéru Chrome Hearts, ktorý doplnila o sériu neprehliadnuteľných šperkov vrátane diamantového náhrdelníka a perlovej retiazky na boku šiat. Tému s názvom „Superfine: Tailoring Black Style“ trafila Kim aj vďaka originálnemu čiernemu klobúku perfektne.

Damson Idris s pretekárskou helmou

Rozruch na slávnostnom koberci natiahnutom v Metropolitnom múzeu umenia spôsobil svojím originálnym príchodom Damson Idris. Britský herec prišiel v pretekárskej kombinéze, ktorú mu stiahli asistenti, a helme.

Následne zahviezdil v na mieru vyrobenom obleku v tmavočervenom odtieni z dielní Tommy Hilfiger, na ktorom nás zaujal rukáv so štvorčekovaným vzorom aj netradičná vesta. Idris trafil tému aj vďaka zlatým šperkom vo vintage štýle či koženým rukaviciam, ktoré perfektne doplnili vzhľad outfitu.

Doechii ukázala poriadnu dávku odvahy

Speváčka Doechii stúpa k najväčším hviezdam šoubiznisu a svoju premiéru na Met Gala okorenila originálnym outfitom, ktorý zladila v dress code „Tailored for You“.

26-ročná rodáčka autorka hitov ako Denial Is a River alebo Anxiety, prišla do honosných priestorov na Manhattane v custom siluete od módneho domu Louis Vuitton. Vrchný diel v štýle fraku s charakteristickým monogramom LV doplnila o šortky s Damier vzorom a opasok so zlatou sponou. Chválime bordový kontrast v podobe ponožiek, obuvi na hrubej podrážke a šatky na košeli.

Sabrina Carpenter v Louis Vuitton

V modeloch z dielní módneho domu Louis Vuitton v bordovom odtieni prišla do Metropolitného múzea umenia v New Yorku aj ďalšia hviezdna interpretka – Sabrina Carpenter. Na rozdiel od Doechii stavila Carpenter na viac ženský vzhľad, v ktorom vynikli jej prednosti.

Janelle Monáe v siluete Thom Browne

Bodku za zoznamom najzaujímavejších outfitov z Met Gala 2025 dávame siluetou od speváčky Janelle Monáe, ktorá vytvorila dokonalú optickú ilúziu v modeloch Thom Browne.

Monáe prišla na prestížnu udalosť s charitatívnym podtónom v elegantnej siluete v charakteristických farbách módneho domu, ktorú ukryla pod originálnym kabátom s obrysmi jednotlivých modelov vrátane kabelky a zlatých šperkov. Z nášho pohľadu išlo o dokonalý ťah, ktorý nás potešil.