Takto vyzeral monitor, ktorý dnes potrápil deviatakov. Prešiel by si?

Na Slovensku dnes prebiehalo Testovanie 9. Výsledky budú žiaci vedieť najneskôr do 16. apríla 2025.

Dnes, 19. marca 2025, sa na Slovensku uskutočnilo Testovanie 9 (Monitor), ktoré malo preveriť vedomosti žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Žiaci si overili svoje znalosti z matematiky, slovenského jazyka či literatúry, pričom na školách s vyučovacím jazykom maďarským prebiehalo aj testovanie z maďarského jazyka a literatúry.

Zajtra, t. j. 20. marca, budú na školách s vyučovacím jazykom menšín testovaní aj z predmetov slovenský jazyk a literatúra alebo ukrajinský jazyk a literatúra.

Do testovania sa zapojilo vyše 50 000 žiakov z viac ako 1600 škôl po celom Slovensku, aby zistili, ako sú na tom so svojimi vedomosťami. Výsledky testov by žiaci mali vedieť najneskôr do 16. apríla tohto roka (v elektronickej podobe), pričom oficiálne výsledkové listy budú doručené do 12. mája 2025. Ak sa niektorí žiaci nemohli dostaviť na dnešný termín, čaká ich náhradný termín 2. a 3. apríla 2025.

Testovanie 9 je jedným z najdôležitejších míľnikov v živote žiakov základných škôl a jeho výsledky môžu ovplyvniť aj ich prijatie na stredné školy. Ak sa žiakom podarí napísať monitor čo najlepšie, majú výhodu pri hlásení na stredné školy - môžu byť prijatí aj bez prijímačiek.