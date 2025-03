Obľúbený ľadový čaj Lipton končí s príchuťou broskyne. Ľudia neskrývajú svoje sklamanie

Rest in Peach.

Broskyňový ľadový čaj pil už azda každý, práve táto príchuť je medzi viacerými ľuďmi veľmi obľúbená. Potvrdzujú to aj komentáre pod príspevkom, kde ľudia neskrývajú svoje sklamanie. „Smutnú“ správu zverejnila značka na sociálnej sieti Instagram, oznámila, že výroba tejto príchute sa zastavuje. Napísali „Rest in Peach“, čo je slovná hračka na „Rest in Peace.“

Lipton však naznačil, že nie je vylúčené, že by v budúcnosti nemala obľúbená príchuť „comeback.“ Broskyňová príchuť bola na trhu už od roku 2004. Môžeme teda dúfať, že nám niekedy broskyňovú príchuť vrátia a my ju uvidíme opäť v regáloch obchodov.

Značka ale zdôraznila, že ostatné príchute ľadových čajov zostávajú aj naďalej v ponuke. „Nebojte sa, zvyšok vašich obľúbených čajov je stále tu, aby vás osviežil,“ napísal Lipton na sociálnej sieti.